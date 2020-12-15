شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد للرمان لصحة قلبك والأمعاء والمفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الرمان من أشهر أنواع الفاكهة، حيث إنها فاكهة غنية بمضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة و الأشياء المرتبطة بالالتهابات، وعلامات الشيخوخة، وبعض أنواع السرطان، وقد يكون من الأفضل تناولها خلال فصلي الخريف والشتاء.

كما أن الرمان يحتوي على نسبة أعلى من السكر مقارنة بالفواكه الأخرى كوب من التوت، ولكنه يحتوي أيضًا على الكثير من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم، بحسب ما ذكر موقع womenshealthmag ، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الرمان على صحة الجسم في موسم الشتاء وهى:

الحفاظ على صحة قلبك

بينما لا يوجد طعام يعمل كحل سريع، فإن الرمان يقوم بعمل جيد لحماية قلبك، يقول تشو خبير تغذية: "أشارت بعض الدراسات إلى أن عصير الرمان يوميًا يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وتحسين تدفق الدم عبر الشرايين".

يعزز وظائف المخ

تشير الأبحاث إلى أن الفاكهة يمكن أن تعزز الأداء المعرفي قصير المدى لدى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن الذين يعانون من شكاوى خفيفة في الذاكرة.

علاج التهاب المفاصل أو آلام المفاصل

إذا كانت مفاصلك بحاجة إلى بعض الحب، فيمكن أن يساعد الرمان في ذلك أيضا، لها التأثيرات المضادة للالتهابات لمضادات الأكسدة في الرمان قد تدعم مفاصلك عن طريق تقليل التورم أو الألم.

مفيد للأمعاء

الشعور بالقليل من الدعم يقترح تشو أن تناول نصف كوب من بذور الرمان، والتي تحتوي على أربعة جرامات صلبة من الألياف لمساعدتك على البقاء منتظما، في حين أن حالات الجهاز الهضمي الأكثر تعقيدًا، مثل مرض كرون أو متلازمة القولون العصبي، تتطلب علاجًا طبيا، فإن عصير الرمان قد يقلل من الالتهاب في الأمعاء.