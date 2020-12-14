شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للاتصالات» يعلن إيقاف التعامل الشخصي وتقديم خدماته إليكترونيا (طريقة التسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «NTRA»عن اطلاق بوابته الرقمية https://digital.tra.gov.eg لتقديم جميع خدماته إلكترونيًا والتي تشمل خدمات الاستيراد والتراخيص، لكافة المتعاملين، شركات وأفراد، بشكل سهل وآمن يساعد على تيسير اتمام الإجراءات والحصول على الخدمات بشكل أسرع من الطرق التقليدية، وذلك في إطار جهود الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي.

ودعا الجهاز جميع المستوردين المتعاملين معه إلى سرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل على البوابة الرقمية، وذلك بدون أية مصاريف، حيث سيتم وقف التعامل المباشر بالحضور الشخصي اعتبارًا من 31/12/2020.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء في تقديم خدماته الكترونيًا من خلال البوابة الرقمية لجميع المستوردين الذين قاموا بالتسجيل على البوابة، وبذلك فهم ليسوا في حاجة إلى التوجه المباشر إلى فرع الجهاز.

وحرصًا من الجهاز على تيسير التعامل، نشر الجهاز على موقعة الإلكتروني «دليل مستخدمي البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص»، والذي يوضح كيفية إنشاء حساب لمرة واحدة وبدون مصاريف، كذلك كيفية الحصول على الخدمات من حيث وصف الخدمة والشروط والرسوم والإجراءات، كما يتم متابعة حالة الطلب من خلال الحساب.

للاطلاع على «دليل مستخدمي البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص»: اضغط هنا