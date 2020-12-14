شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف تحافظ على صحتك النفسية لمواجهة فيروس كورونا فى 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحفاظ على الصحة النفسية وتجنب القلق الزائد والتوتر يساعد الجهاز المناعى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أن العديد يصابون بفوبيا وقلق زائد خوفا من انتقال العدوى، الأمر الذى يؤثر سلبيا على الجهاز المناعى ويضعف من وظائفه، طبقا لماورد في موقع Healthline

وهناك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها للحفاظ على صحتك النفسية خلال تفشى الوباء:

تواصلك مع الأصدقاء وافراد عائلتك عبر الهاتف وأو مواقع التواصل الاجتماعى ومكالمات الفيديو يسهم في تحسين صحتك النفسية والقضاء على الشعور بالخوف.

2. التحدث عن ما يقلقك فأن"الفضفضة" تفيدك في مواجهة القلق الزائد نتيجة تفشى الوباء.

3. حدد مهامك اليومية التي تساعدك للخروج من الروتين الذى يصيبك بالإحباط والضيق مثل شراء الأطعمة وطلبات منزلك.

4. ممارسة الرياضة والاعتناء بصحتك الجسدية وتنجنب التدخين والكحوليات تساعدك في الحفاظ على صحتك النفسية.

5.تناول وجبات غذائية صحية وتجنب الدهون التي تزيد من الإحباط والقلق

6.احرص على الحصول على قسط كاف من النوم يوميا، وابتعد عن تناول المنبهات قبل وقت النوم.

7. تجنب سماع الاخبار التي تزيد من توترك حول الوباء والتي تؤثر في حالتك النفسية.

يأتى ذلك بعد أن كشفت دراسة أجرتها جامعة لويزيانا، عن إصابة الأشخاص بالقلق والاكتئاب جراء إجراءات الاغلاق التي تم فرضها نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، والتي أدت الى إصابة العديد من الأشخاص حول العالم باضطرابات نفسية نتيجة تراجع الأنشطة اليومية التي يقومون بها.