شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء مهم داخل منزلك يحميك من خطر عدوى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يؤكد خبراء المعهد الألماني للوقاية من الحوادث على أهمية تهوية المنزل بصورة منتظمة للمساعدة على دخول الهواء النقي ومنع الرطوبة وظهور العفن، الذي يجد بيئته الخصبة في الجو الرطب الدافئ.

وينصح الخبراء بتهوية المنزل بانتظام للوقاية من عدوى فيروس كورونا، كما تمنع التهوية الجيدة تكون الرطوبة في غرف المنزل.

وفي السياق أوصى الخبراء الألمان بتركيب مقياس للرطوبة في كل غرفة، مع العلم أن القيم المناسبة للرطوبة تتراوح ما بين 50 و60%.

ويتعين أن تتم عملية التهوية للمنزل أكثر من مرة في اليوم الواحد، وذلك لاستبدال الهواء الرطب بالهواء الجاف من الخارج، ومع ذلك قد يتطلب الأمر تدفئة الغرفة بعد التهوية في بعض الأجواء شديدة البرودة.

يذكر أن أرقام وإحصاءات جامعة “جونز هوبكنز” أظهرت ارتفاع حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا إلى حوالي 298 ألف حالة، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات الـ 16 مليونا.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، من حيث عدد الوفيات، حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 181 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد الإصابات فيها نحو 6.9 مليون.

وتسبب الوباء في وفاة نحو 143 ألف شخص في الهند، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 9.8 مليون حتى الآن.

وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة، حيث سجلت حتى الآن نحو 114 ألف وفاة، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليون و240 ألفا.

وفي بريطانيا التي تعتبر أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء تفشي الوباء، تجاوزت حصيلة الوفيات الـ 64 ألفا، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 1.8 مليون، تليها إيطاليا كذلك بـ64 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1.8 مليون إصابة، ثم فرنسا بـ57 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2.4 مليون إصابة.