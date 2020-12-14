شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار مياه الصرف الصحى يكشف عن حالات كورونا قبل أسابيع من ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة من وكالة العلوم الوطنية الأسترالية وجامعة كوينزلاند دليلًا إضافيًا على أن اختبار مياه الصرف الصحي غير المعالجة يمكن أن يكشف عن فيروس كورونا في المجتمعات قبل أسابيع من ظهور الأعراض على الأشخاص، مما يشير إلى أن هذا الاختبار يمكن أن يوفر نظامًا مستهدفًا للكشف المبكر، وفقا للدراسة التي نشرت في Science of the Total Environment.

ونظرت هذه الدراسة بأثر رجعي في عينات مياه الصرف الصحي التي تم جمعها في فبراير وأوائل مارس الماضى، في بريسبان بأستراليا، والتي تم حفظها لتحليلها لاحقًا.

عند تحليلها لهذه الدراسة، وجد الباحثون أن العينات المؤرشفة كانت قادرة على اكتشاف البصمة الجينية للفيروس لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع قبل الإبلاغ عن حالات كورونا الأولى علنًا من خلال الاختبارات السريرية المحدودة المتاحة في ذلك الوقت.

يعتقد الباحثون أن هذا يمكن أن يسمح لمهنيي الصحة العامة باستهداف مناطق محددة لتدخلات الصحة العامة وتجنب الإغلاق الكامل للمناطق الأكبر.

قال الدكتور لاري مارشال، الرئيس التنفيذي لوكالة العلوم الوطنية الأسترالية، إن اختبار مياه الصرف الصحي هو أحد الأدوات المهمة التي يحركها العلم والتي يمكن أن تساعد في فتح الحدود لدفع تعافي أستراليا.

وأوضح "يريد الأستراليون أن يفعلوا الشيء الصحيح، لكن هذا الحل من العلم يكتشف المرض قبل أن يشعر الناس بالأعراض، حتى نتمكن من التفكير في هذا الفيروس الخبيث والتغلب عليه.".

وأشارت الدراسة، إلى أنه إذا كان أخذ العينات متكررًا وواسع النطاق بدرجة كافية ، فيمكن للاختبار اكتشاف الفيروس قبل أن يشعر الناس بالمرض ، حيث تبدأ أجسامهم في إلقاء أجزاء من الفيروس في نظام الصرف الصحي من خلال برازهم قبل يعرفون أنهم مصابون.

وأكد مدير المركز الأسترالي للتأهب للأمراض، البروفيسور تريفور درو، أن الناس يمكن أن يصابوا وينشروا فيروس كورونا قبل أن تظهر عليهم أي علامات سريرية.

قال البروفيسور درو: "أظهرت الأدلة أن هذا الفيروس يمكن أن يصيب الناس ويتكاثر لبعض الوقت قبل أن يبدأوا في إظهار أي أعراض وبعض الناس لا تظهر عليهم أعراض تمامًا ولكنهم ما زالوا ينشرون الفيروس".

وأَضاف "مثل العديد من الفيروسات التاجية الأخرى ، يتكاثر كورونا في جهازنا الهضمي ، وكذلك في رئتينا ، لذلك يمكن اكتشافه في مياه الصرف الصحي قبل أيام قليلة من تأثر عدد كافٍ من الأشخاص إكلينيكيًا لنا لاكتشاف الفيروس لدى الأشخاص المصابين به."

قام الباحثون بمساعدة كوينزلاند هيلث في برنامج مراقبة مياه الصرف الصحي منذ يوليو 2020 ، واختبار مياه الصرف الصحي بحثًا عن آثار فيروس كورونا في عشرات المواقع في جميع أنحاء كوينزلاند لتعزيز استجابتها للوباء ، وتبادل النتائج عبر الإنترنت.