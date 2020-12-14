شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد الأجسام المضادة الذاتية يعرضك لمضاعفات كورونا وأعراضه طويلة المدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العلماء أن المستويات الشديدة من الأجسام المضادة في الجهاز المناعي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض فيروس كورونا الشديدة، وتسبب مرض كورونا طويل الأمد، حيث أحصى الباحثون في جامعة ييل الأمريكية عدد "الأجسام المضادة الذاتية'' في دم 194 من العاملين بالمستشفيات والمرضى المصابين بكورونا مقارنة بـ 30 من الموظفين الأصحاء، ووجدوا أن الأشخاص غير المصابين لديهم عدد أقل بكثير من الأجسام المضادة مقارنة بأولئك المصابين بالفيروس وأن بعض المرضى الذين لديهم المزيد من الأجسام المضادة لديهم أعراض أسوأ.





وبحسب ما ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية يمتلك مرضى فيروس كورونا أعدادًا كبيرة من "الأجسام المضادة الذاتية '' في دمائهم والتي تمنع الأجسام المضادة في الجسم التي تتعامل مع فيروس كورونا وتهاجم عدة مناطق، بما في ذلك الدماغ والأوعية الدموية والكبد.

وتوصلت دراسة إلى أن هذا قد يفسر سبب تعرض بعض المصابين بكورونا لأعراض طويلة الأمد - مثل التعب وضيق التنفس ومشاكل في الدماغ.

واكتشفت مجموعة أخرى من الاختبارات أن الأشخاص الذين لديهم المزيد من الأجسام المضادة- التي تهاجم نفس الأعضاء المعروفة بتلفها لدى مرضى كوفيد - يعانون من أعراض أسوأ لكورونا.

يخشى العلماء أن الآثار السلبية للأجسام المضادة، التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة من الزمن، مما يتسبب في ظهور كوفيد طويل الأمد.

ويوصف فيروس كورونا بأنه مرض قصير الأمد ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد SARS-CoV-2، ويرى مسؤولو الصحة العامة إن الناس سيتعافون في غضون أسبوعين أو نحو ذلك ومع ذلك ، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للجميع، وأن فترة الأسبوعين ليست سوى مرحلة "المرض الحاد".

وجد مشروع Discover's North Bristol NHS Trust ، الذي يدرس الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا ، أنه من بين ما مجموعه 110 مرضى خضعوا لفحص لمدة ثلاثة أشهر ، كان لدى معظمهم (74 %) عرض واحد مستمر على الأقل بعد اثني عشر أسبوعاً.

وقال عالم المناعة بجامعة ييل الأمريكية وكبير مؤلفي الدراسة آرون رينج لصحيفة الجارديان: "يصنع مرضى كوفيد -19 أجسامًا مضادة ذاتية تتداخل فعليًا مع الاستجابات المناعية ضد الفيروس..نعتقد بالتأكيد أن هذه الأجسام المضادة الذاتية ضارة بمرضى كورونا، نظرًا لأن الأجسام المضادة يمكن أن تستمر لفترة طويلة ، فمن الممكن تصور أنها قد تساهم في تطور مرض كوفيد طويل الأمد.

والأجسام المضادة هي بروتينات تقاوم الأمراض يصنعها ويخزنها الجهاز المناعي لمحاربة الغزاة في المستقبل عن طريق الالتصاق ببروتيناتهم الشوكية.

من ناحية أخرى، فإن الأجسام المضادة الذاتية هي الشكل غير الصحيح للارتباط ، بدلاً من الارتباط بالبروتينات الموجودة على الخلايا البشرية.

في الدراسة ، أجرى الدكتور رينج - جنبًا إلى جنب مع أستاذ علم الأحياء المناعي أكيكو إيواساكي - الدراسة التي لم تتم مراجعتها أو نشرها من قبل الأقران.

يأتي ذلك في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن فرص طرح لقاح كورونا التابع لجامعة أكسفورد بحلول نهاية هذا العام "مرتفعة جدًا ''.

لم تتم الموافقة بعد على اللقاح من أكسفورد وشركة الأدوية العملاقة AstraZeneca للاستخدام في المملكة المتحدة - حيث لا تزال وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) تراجع بيانات التجارب.