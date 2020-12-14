كيف يهاجم كورونا خلايا الرئة؟ علماء يحلون اللغز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن علماء أمريكيون من فك شفرة سلسلة الاستجابات الجزيئية التي تقوم بها خلايا الرئة البشرية عند إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ويساعد هذا الأمر في تحديد الأدوية المعتمدة سريريا والتي يمكن إعادة استخدامها لعلاج كوفيد-19.

وفحص علماء من كلية الطب بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة، خلال الدراسة، الخلايا السنخية في الرئة من ساعة إلى 24 ساعة بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد لفهم التغييرات التي تحدث في هذه الخلايا على الفور.

وقامت الدراسة بتقييم الخلايا المصممة للأكياس الهوائية في الرئتين باستخدام تقنية مطياف الكتلة الذي يمكن أن يميز الجزيئات الموجودة في العينات، وفقا لموقع "فرست بوست".

وأوضحوا أنه عند الإصابة يبدأ الفيروس بسرعة في استغلال الموارد الأساسية للخلية والتي تعد مطلوبة لنمو الخلية وعملها بشكل طبيعي، ويستخدم الفيروس هذه الموارد للتكاثر بينما يتجنب هجوم الجهاز المناعي للجسم، وبهذه الطريقة تتشكل فيروسات جديدة تخرج لاحقا من خلية الرئة المنهكة والمتضررة بشكل وحشي وتتركها في حالة تدمير ذاتي، ثم تصيب هذه الفيروسات الجديدة خلايا أخرى وتتكرر الدورة مرة أخرى.

واستنادا إلى هذا التحليل، حدد العلماء البروتينات ومسارات الجزيئات في خلايا الرئة التي تتغير مستوياتها عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ووجدوا أن نوعا مهما من تعديل البروتين يسمى "الفسفرة" يصبح شاذًا في خلايا الرئة المصابة.

وبحسب الدراسة، تلعب فسفرة البروتينات دورا رئيسيا في تنظيم وظيفة البروتين داخل خلايا الكائن الحي.

وأشارت الدراسة إلى أن كلا من وفرة البروتين وفسفرة البروتين هما عمليتان خاضعتان للتحكم بدرجة عالية في حالة الخلايا السليمة، لكن اكتشف العلماء أن فيروس كورونا المستجد يتسبب في حالة فوضى بخلايا الرئة ما يتسبب في تغيرات غير طبيعية في كميات البروتين وتواتر فسفرة البروتين داخل هذه الخلايا.

وقال العلماء إن هذه التغييرات غير الطبيعية تساعد الفيروس على التكاثر وفي النهاية تدمر الخلايا وتؤدي إلى إصابة الرئة على نطاق واسع.

وحدد الباحثون ما لا يقل عن 18 دواء موجودا مسبقا ومعتمدا سريريا تم تطويرها في الأصل لحالات طبية أخرى يمكن إعادة استخدامها في علاج كوفيد-19.

ويقول الباحثون إن بياناتهم أظهرت أن فيروس كورونا المستجد يتسبب في عدد كبير من هذه التغييرات في وقت مبكر تقريبا بعد ساعة واحدة من الإصابة ويضع الأساس لاختطاف كامل لخلايا الرئة المضيفة.

ويعتقد الباحثون أن النتائج توفر نظرة ثاقبة في علم مرض كوفيد-19 والأهداف العلاجية الجديدة لكبحه، كما يعتقدون أن المزيد من الدراسات يمكن أن تلقي الضوء على قدرة هذه الأدوية على منع انتشار فيروس كورونا المستجد في خلايا الرئة البشرية.