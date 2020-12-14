تفتيت الدهون وإزالة الكرش بحزام عصير الليمون والعسل

بين الحين والآخر تظهر لدى الكثير من الأشخاص الحاجة إلى حرق الدهون وإزالة الكرش. ويحدث هذا عادة مع تغير الفصول أو بعد الإجازات والمناسبات السعيدة التي تسبب اكتساب الوزن. وتحقيق هذا الهدف ليس مهمة صعبة كما تعتقد الكثيرات. فمن الممكن استعادة الرشاقة من خلال تطبيق خلطة حزام عصير الليمون والعسل السهلة والفعالة.



إذا كنت تعانين من تراكم الدهون في مناطق مختلفة من جسمك مثل الكرش والخاصرتين والذراعين والفخذين... ننصحك بأن تحضري حزام عصيرالليمون والعسل.

ولهذا عليك القيام بهذه الخطوات: إمزجي جيداً كميتين متساويتين من عصير الليمون والعسل حتى تحصلي على مزيج خال من التكتلات.

ضعي طبقة من المزيج على كامل مساحة بطنك وخاصرتيك. بعد ذلك قومي بلف الحزام بطبقتين من حزام آخر من النايلون الذي يستخدم لتغطية الطعام.

أتركيه لمدة ساعتين وبعد ذلك أزيليه واستحمي بالماء الفاتر. وبعد تطبيق الحزام 10 مرات ستلاحظين أن بطنك أصبح مسطحاً.

ولا تنسي أيضاً أن تمارسي التمارين التي تساعد على نحت تلك المنطقة وعلى تقوية عضلاتها.

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حزام الليمون والقهوة: إمزجي بودرة القهوة مع كمية مناسبة من عصير الليمون. ضعي المزيج على كامل مساحة المنطقة التي تتجمع فيها الدهون. أتركيه لمدة 20 دقيقة قبل الاستحمام بالماء الفاتر ثم بالماء البارد. وبعد تكرار العملية مرات عدة ستلاحظين أنك بدات تستعيدين رشاقتك وتتخلصين من الدهون الزائدة.

حزام الليمون وزيت اللوز الحلو: إمزجي بضع نقاط من زيت الليمون الأساسي مع ملعقتي طعام من زيت اللوز الحلو. وبعد الاستحمام بالماء الساخن في المساء طبقي الحزام على مناطق تجمع الدهون لديك. واحرصي أثناء ذلك على التدليك بحركات دائرية. لفي الحزام بحزام آخر من النايلون واتركيه لليلة كاملة. وفي اليوم التالي أزيليه بالماء الدافئ.

