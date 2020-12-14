شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع في خدمات جوجل Google و جي ميل Gmail على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رصد موقع دوان ديكتور مشكلة الان باغلب بخدمات جوجل منها خدمة البحث الجي ميل واليوتيوب وجوجل درايف وستاديا ومتجر جوجل. واشتكي العديد من الاشخاص على مستوي العالم بسقوط الموقع والخدمات المقدمة من جوجل بشكل عام. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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