شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: فايزر تمنح جرعات من لقاح كورونا للمتطوعين الذين تلقوا العلاج الوهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" أن شركة فايزر الأمريكية قد تسمح قريبًا للمشاركين في تجربة لقاح كورونا الذين تلقوا العلاج الوهمي، وليس اللقاح الحقيقى بالحصول على الجرعات الفعلية للقاح إذا رغبوا في ذلك.

وقالت فايزر في بيان عبر البريد الإلكتروني: "في انتظار الموافقات المطلوبة، تخطط شركتا فايزر وبايونتك لتوفير خيار للمشاركين في التجارب السريرية الذين تلقوا الدواء الوهمي للحصول على اللقاح في المواعيد المحددة في الدراسة سيكون هذا الخيار طوعيًا ويتم تنفيذه بالتوافق مع السلطات التنظيمية حيث تجري التجربة."

ولم تعلق إدارة الغذاء والدواء ، التي تشرف على التجارب البشرية للأدوية واللقاحات الجديدة ، على الفور، لقد ناقش المنظمون وعلماء الأخلاق منذ شهور حول ما إذا كان يجب إبقاء المشاركين متجاهلين لما تلقوه أو إعطاء جميع المتطوعين التجريبيين اللقاح ، والذي وجد أنه يحمي الناس من الفيروس القاتل. تعتبر مجموعات العلاج الوهمي مهمة لإجراء المقارنات ، وقد يؤدي إعطاء اللقاح لكل شخص في التجربة إلى تقليل إمكانية تحديد الآثار الجانبية طويلة المدى.

قال جون فانتشيري ، الذي يقود موقعًا للتجربة في جامعة ولاية لويزيانا هيلث شريفيبورت ، إنه يعتزم إرسال بريد إلكتروني إلى 245 شخصًا شاركوا في التجربة من خلال المركز لإعطائهم تعليمات في انتظار قرار نهائي بشأن إلغاء تعمية التجربة.

إن السماح للمشاركين الذين تلقوا علاجًا وهميًا بتناول اللقاح نفسه الآن قد يكون له تداعيات على مطوري اللقاحات الآخرين ، بما في ذلك شركة مودرنا، التي قد تحصل على إذن استخدام طارئ للقاح فيروس كورونا التجريبي الخاص بها في أقرب وقت من هذا الأسبوع.

قد يسمح الضوء الأخضر لحوالي 19 ألف شخص ممن تلقوا دواءً وهميًا بالحصول على جرعة فايزر ، والتي تعاني من نقص في المعروض ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، قدم تطبيق الاستخدام الطارئ لشركة فايزير بيانات من 37586 متطوعًا ، كان معظمهم في الولايات المتحدة ومن بين هؤلاء ، تلقى 18785 شخصًا دواءً وهميًا بمحلول ملحي.

واكد جون فانتشيري إن لديه قوارير من لقاح فايزر مخزنة في مجمد شديد البرودة ويمكن أن يبدأ في إعطاء الحقن في أقرب وقت يوم الاثنين ، وهو نفس اليوم الذي من المتوقع أن يبدأ فيه اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية.