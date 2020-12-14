شكرا لقرائتكم خبر عن منصة هواتف محمولة تطور اختبارا سريعا للكشف عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء منصة محمولة للهواتف الذكية تعتمد على اللعاب لإجراء اختبار سريع لفيروس كورونا، يزعمون أنه يمكن أن يوفر نتائج في 15 دقيقة دون الاختبارات المعملية كثيفة الموارد، وفى خلال هذا التقرير التالي نرصد دراسات جديدة حول اختبار السريع فيروس عن طريق محمولة وفقا لما ورد بموقع thehealthsite

الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة Science Advances ، تجمع بين جهاز قراءة مجهر مضيء مع هاتف ذكي لتحديد الحمل الفيروسي في عينة المريض، كما أظهرت التجارب التي أجريت على عدد صغير من المشاركين أن الاختبار الجديد يعمل بشكل فعال مثل طريقة تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي الكمي الراسخة.

وكتب مؤلفو الدراسة: "نعتقد أن منصة الهواتف الذكية هذه، وهي تطبيق مستقبلي مشابه، توفر إمكانية التوسع السريع في قدرة فحص كورونا، وربما تبسيط التحقق من تتبع الاتصال، لتحسين الاحتواء المحلي وإبلاغ جهود مكافحة الأمراض الإقليمية".

وتتطلب معظم اختبارات فيروس كورونا حاليًا مسح الجزء العلوي من الحلق خلف الأنف وهي عملية غير مريحة تتطلب من المهنيين الطبيين ارتداء معدات واقية كاملة لجمع العينات في غرف عزل العدوى المحمولة جواً قبل إجراء اختبارات RT-PCR.

واستخدم الباحثون هذا التصميم لتحليل لعاب 12 مريضًا مصابًا بـ كورونا وستة عناصر تحكم صحية، ووجدوا أن النهج نجح في التمييز بين المرضى المصابين بالفيروس وغير المصابين به.

بالإضافة إلى ذلك، قارن الباحثون مسحات الأنف واللعاب من الرئيسيات غير البشرية قبل وبعد الإصابة، وجدوا مستويات أعلى من SARS-CoV-2 RNA في مسحات اللعاب، مما يشير أيضًا إلى أن اللعاب قد يوفر وسيلة قوية للتشخيص بعد الإصابة.