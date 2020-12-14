شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تنضم لقطار لقاح سينوفارم الصينى بعد نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطلع السلطات الفلبينية إلى إنهاء المفاوضات مع شركة الأدوية الصينية Sinovac Biotech هذا الأسبوع من أجل اتفاقية إمداد محتملة للقاح فيروس كورونا، بعد نجاح اللقاح الصيني لفيروس كورونا "سينوفارم"، بحسب ما نشر موقع "inquirer"، وقال رئيس تنفيذ سياسة كورونا ومسئول اللقاحات بالفلبين كارليتو جالفيز جونيور، إن اجتماعهم مع ممثلي سينوفاك يوم الجمعة الماضي كان "جوهريًا للغاية" وقال إنه أبلغ عن حاجة الفلبين إلى 25 مليون جرعة من لقاحات سينوفاك لعام 2021.





وقال جالفيز في إفادة صحفية متلفزة اليوم الاثنين "نريد إنهاء المفاوضات هذا الأسبوع حتى نتمكن من تثبيت رأس البنود وننظر أيضًا في الوقت المحدد للتوزيع".

وتعهدت الشركة الصينية بتوفير اللقاحات في الفلبين بحلول أبريل 2021 لكن جالفيز قال إنهم يتفاوضون للحصول عليها بحلول مارس.

وتسعى Sinovac حاليًا للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) لإجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة هنا بعد اجتياز التقييم الأولي للجنة خبراء اللقاحات في البلاد.

وقال جالفيز في وقت سابق إن لقاح سينوفاك ربما يكون أول لقاح يتم طرحه في الفلبين.

جدير بالذكر أن لقاح CoronaVac الذى تنتجه شركة سينوفاك هو لقاح يعمل باستخدام جزيئات فيروسية مقتولة لتعريض جهاز المناعة في الجسم للفيروس دون المخاطرة برد فعل خطير للمرض، وقد حقق معدل فعالية فوق الـ 90% في تجارب المرحلة الأولى والثانية.