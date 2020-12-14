كورونا حول العالم.. ترامب يفجر مفاجأة وحملة التطعيم تتوسع في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 72 مليونا و647 ألفا و787 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و618 ألفا و913 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 50 مليونا و865 ألفا و871 حالة، الإثنين.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

مفاجأة ترامب





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليلة الأحد، إنه ليس مدرجاً على قائمة الحصول على لقاح فيروس كورونا، بعد أن أشار تقرير إعلامي إلى أنه قد يتلقى التطعيم اليوم الإثنين.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء في قت سابق اليوم أنه يمكن لترامب الحصول على اللقاح "في أي وقت اليوم الإثنين"، كما سيكون لدى كبار المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض أيضاً خيار الحصول على التطعيم في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، توجه ترامب إلى "تويتر" ليعلن أنه "ليس مدرجاً على قائمة الحصول على اللقاح، لكنه يتطلع إلى القيام بذلك في الوقت المناسب".

وكتب ترامب: "يجب أن يحصل العاملون في البيت الأبيض على اللقاح في وقت لاحق من البرنامج، ما لم يكن ذلك ضرورياً على وجه التحديد. لقد طلبت إجراء هذا التعديل".

وذكرت بلومبرج أن تطعيمات المسؤولين الحكوميين سيتم تنظيمها على مدار الأيام العشرة التالية لضمان عدم تعرض موظفي الحكومة ذوي الأهمية لآثار جانبية محتملة في نفس الوقت .

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت الخطة، وفقا للتقرير.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة الماضي، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما.

وكانت السلطات الصحية قد قالت سابقاً إنَّ العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين سيكون لهم الأولوية في التطعيم، بينما من غير المتوقع أن يحصل معظم الناس على التطعيم حتى الربيع أو الصيف المقبلين.

وطلبت الحكومة الأمريكية مسبقاً بالفعل 100 مليون جرعة من اللقاح، وهو ما يكفي لتغطية 50 مليون شخص، حيث يجب أن يعطى على مرحلتين.

اللقاح في بريطانيا





يبدأ الأطباء في تطعيم مرضى "كوفيد- 19" في إنجلترا بلقاح فايزر/بيونتك بداية من الأسبوع الجاري، مما يزيد من إتاحة العلاج الذي لم يكن متاحاً، خلال الأسبوع الماضي، إلا في المستشفيات.



وقالت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا إن أكثر من 100 منطقة في البلاد تتسلم اللقاح اعتبارا من الإثنين، بهدف بدء التطعيم بعد ذلك بساعات.

وسيجري التطعيم في مراكز محلية أنشئت حديثاً في القرى والبلدات والمدن التي تغطي كل جزء من البلاد بسبب متطلبات التخزين الخاصة للقاح فايزر/بيونتك.

وستعمل الممرضات والمسعفون والصيادلة وموظفو خدمة الصحة الوطنية الآخرون جنباً إلى جنب مع الأطباء لتطعيم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فما فوق، بالإضافة إلى العاملين والمقيمين في دور الرعاية خلال الحملة الجديدة.

وفي السابق، كان المرضى في المستشفيات هم فقط من يحصلون على التطعيمات.

وسيبدأ المقيمون في دور الرعاية باسكتلندا في تلقي اللقاح اعتباراً من الإثنين.

وفي ويلز ، قال متحدث باسم الحكومة الويلزية إن الأطباء العامين ينتظرون الموافقة على لقاح مختلف، من أسترازنيكا وأكسفورد، قبل الشروع في إعطائه للمرضى.

كورونا في ألمانيا





أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و337078 بعد تسجيل 16362 حالة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21975 بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة.

مليون و250 ألف إصابة في المكسيك





أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الأحد، تسجيل 8608 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و249 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و250044 وحالات الوفاة إلى 113953.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

كوريا الجنوبية تسجل 718 إصابة جديدة





قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين، إن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع عن الزيادة القياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس والتي تم تسجيلها في اليوم السابق.



ومن بين تلك الحالات الجديدة 682 حالة منقولة محلياً ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 43484إضافة إلى 587 حالة وفاة.

وصول أول دفعة من لقاح فايزر إلى كندا





قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن أول لقاح "كوفيد-19" وصل إلى كندا يوم الأحد ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في تلقي التطعيم، الإثنين.

وقال "ترودو" على "تويتر" أعلى صورة لطائرة شحن تُستخدم على ما يبدو لنقل اللقاح الذي طورته شركة فايزر وشركة بيونتك الألمانية "وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد-19 إلى كندا".

ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدآن في التطعيم باللقاح.

وستذهب الجرعات الأولية البالغ عددها 30 ألف جرعة إلى 14 موقعا عبر كندا.

وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة أول من يحصل على اللقاح.

الصين تسجل 16 إصابة جديدة





قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، إن البر الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 ديسمبر/كانون الأول نزولاً من 24 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 14 من بين الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وأشارت إلى تسجيل حالتين جديدتين منقولتين محلياً في إقليم هيلونججيانج.

ولفتت اللجنة أيضا إلى تسجيل 9 إصابات جديدة لا تظهر عليها أعراض نزولا من 14 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى يوم السبت 86741 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

البرازيل تسجل 21825 إصابة جديدة





قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، إن البلاد سجلت 21825 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و279 حالة وفاة جراء كوفيد -19.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و901952 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181402.