شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو شلل "بيل" وما علاقته بفيروس كورونا؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من التقارير عن إصابة بعدد المتطوعين في تجارب لقاح فايزر لكورونا بحاله شلل في الوجه كمضاعفات ناشئة للحصول على جرعات من لقاح كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وتم إصدار تحذير من الحساسية لاستخدام لقاح فايزر في غضون 24 ساعة من طرح اللقاح، بعد أن أصيب 4 أشخاص من هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحكومية بأعراض الحساسية بعد إعطائهم اللقاح.

ومع ذلك ، ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها شلل بيل فيما يتعلق بـفيروس كورونا في نوفمبر ، تم الإبلاغ أيضًا عن حالة شلل الوجه"شلل بيل" من الأعراض الشائعة لـفيروس كورونا ، حتى عند النساء الحوامل، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول شلل بيل أو شلل الوجه وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS

شلل بيل هو شلل في العصب الوجهي في هذه الحالة ، تعاني عضلات الوجه من ضعف مؤقت أو شلل يحدث هذا عادة عندما تصبح الأعصاب التي تتحكم في عضلات وجهك ملتهبة أو متورمة أو مضغوطة يمكن أن يتسبب في تدلي جانب واحد من الوجه أو تيبسه.

وفقًا للتقارير ، أصبحت حالات شلل العصب الوجهي أكثر شيوعًا بين مرضى كورونا يقوم المرضى الذين ليس لديهم حتى تشخيص مؤكد لـكورونا بالإبلاغ عن المشكلة ، مما يشير إلى أنه حتى المرضى الذين لا يعانون من أعراض فيروس كورونا قد يعانون أيضًا من المضاعفات.

ووجدت دراستان ، أجريتا في ليفربول واليابان ، أن فيروس كورونا قد يكون مسؤولاً عن زيادة عدد حالات شلل الوجه قالت الدراسات أيضًا أن الأطباء يجب أن يدركوا أن هذا قد يكون عرضًا مبكرًا للمرض.

وفقًا لدراسة نُشرت في BMJ ، تم الإبلاغ عن حالة مراة حامل تم تشخيصها بفيروس كورونا، بعد أن أصيبت المرأة بشللًا في الوجه ، تم إدخالها إلى المستشفى بعد تعرضها لتقلصات ومع ذلك ، لاحظ الأطباء أن محيطها الأيسر يعاني من شلل في العصب الوجهي نظرًا لعدم وجود أسباب أخرى واضحة لحدوث ذلك ، كان الأطباء في حيرة من أمرهم ومع ذلك ، بموجب البروتوكول العادي ، عندما تم اختبارها من أجل التأكد من إيجابية إصابتها بفيروس كورونا وتبين انها مصابه به.