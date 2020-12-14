شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما نعرفه عن لقاحات كورونا والآثار الجانبية لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار توزيع اللقاحات الأولى لفيروس كورونا الآمال فكرة أن نهاية الوباء قد تكون وشيكة، لكنه أثار أيضًا بعض القلق بشأن الآثار الجانبية، ومثل أي لقاح هناك بعض الآثار الجانبية له وذلك وفقا لتقرير مجلة "New England Journal of Medicine"، لذلك نعرض أهم الآثار الجانبية للقاح كورونا المتوقع.

س : ما هي الآثار الجانبية؟

تم نشر نتائج المرحلة النهائية من التجارب السريرية لاثنين من اللقاحات الأوائل هذا الأسبوع ويعتبر كلاهما آمنًا، ، وتم نشر البيانات الخاصة بلقاح Pfizer / BioNTech - المرخص به بالفعل في العديد من البلدان ، ويعتمد العقار على تقنية تجريبية تستخدم نسخة اصطناعية من جزيء يسمى "messenger RNA" لاختراق الخلايا البشرية وتحويلها بشكل فعال إلى مصانع لقاحات.

وشملت التجارب 40 ألف متطوع واقترحت أن اللقاح لا يثير سوى آثار جانبية خفيفة، شعر نحو 80 % ممن تم تطعيمهم بألم في موقع الحقن، كما شعر الكثيرون بالتعب والصداع وآلام العضلات وبعضهم أصيب بتورم مؤقت في الغدد الليمفاوية.

وتستخدم الشراكة بين جامعة أكسفورد وأسترازينيكا فيروسًا معطلًا - كوسيلة لحمل اللقاح، وتم نشر بيانات لقاحهم - من التجارب التي شارك فيها حوالي 23000 متطوع.

س: هل توجد آثار جانبية نادرة ؟

س : كانت الآثار الجانبية الشديدة لكلا اللقاحين نادرة للغاية حتى الآن، فمريض واحد فقط تلقى حقنة أكسفورد أسترازينيكا كان له "أثر جانبي خطير من المحتمل أن يكون مرتبطًا" بالحقن ، وفقًا للبيانات مجلة The Lancet.

وكان المريض يعاني من التهاب النخاع المستعرض ، وهي حالة عصبية نادرة تسبب التهاب النخاع الشوكي، وأدى هذا إلى الإغلاق العالمي المؤقت للمحاكمات في أوائل سبتمبر، وقد لوحظ أثنان من الآثار الجانبية الخطيرة الأخرى ، على الرغم من أنهما لم يوعدا إلى الوخز، وقال الباحثون إن الثلاثة تعافوا.

وتمت ملاحظة 4 حالات من شلل الوجه النصفي - وهو شلل في الوجه غالبًا ما يكون مؤقتًا - بين 18000 متطوع على مدار شهرين في تجربة Pfizer / BioNTech.

كما كانت هناك ثماني حالات من التهاب الزائدة الدودية لدى أولئك الذين تلقوا اللقاح ، وهو ضعف الكمية لأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وضعت هذا في مصادفة إحصائية ، لا علاقة لها باللقاح، ولكنها أوصت بتوخي الحذر بشكل خاص.

س : ماذا عن الحساسية؟

بعد أن بدأت بريطانيا في إعطاء لقاح Pfizer / BioNTech في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت السلطات الصحية البريطانية إن اثنين من المرضى عانوا من ردود فعل سلبية، وقيل أن كلاهما يعاني من مسببات أمراض حساسية خطيرة ، لدرجة أنهما يحملان الأدرينالين دائمًا.

ردا على ذلك ، حذرت السلطات البريطانية أي شخص لديه "تاريخ من رد فعل تحسسي كبير تجاه لقاح أو دواء أو طعام" داعية إياه لتجنب اللقاح.

س : هل توجد أثار جانبية على المدى الطويل؟

ج: نظرًا لأن اللقاحات جديدة ، لا يعرف العلماء على وجه اليقين إمكانياتها آل الآثار الجانبية طويلة المدى، وعلى الرغم من أنه قد يتم التصريح باستخدامهم في حالات الطوارئ بسبب الوباء ، ستتم مراقبة بياناتهم باستمرار من قبل السلطات الصحية العالمية حتى يتمكنوا من الرد على الفور.