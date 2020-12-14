شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار صباحى بسيط هيساعدك على اكتشاف الإصابة بكورونا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان حاسة الشم هو عرض شائع لـلإصابة بفيروس كورونا ووفقًا لبعض التقديرات ، يفقد 44 إلى 77 % من الأشخاص المصابين بـكورونا حاسة الشم لكن الكثيرين لا يدركون أنهم فقدوا حاسة الشم حتى يحاولوا بنشاط شم رائحة شيء يجب أن تكون له رائحة ، مثل الشموع المعطرة، ووفقا لتقرير لموقع sciencealert يجب أن يقوم الجميع بمحاولة شم شيء ما بنشاط كل يوم للتاكد من أن حاسة الشم موجوده وتعمل بكفاءه حيث يمكن استخدامه كأداة فحص يومية من قبل الأفراد ، مما يوفر أداة أخرى في المعركة لاحتواء تفشى كورونا.

يؤثر فيروس كورونا على حاسة الشم لديك بطريقة مختلفة عن نزلات البرد وعندما يكون أنفك مسدودًا، فإن الروائح الجزيئات النشطة للرائحة خفيفة الوزن الموجودة في الهواء غير قادرة جسديًا على الوصول إلى مستقبلات الرائحة في الجزء العلوي من تجويف الأنف، ولكن عند الاصابه بكورونا يكون فقدان حاسة الشم ناتجًا عن اضطراب في الإشارات العصبية أظهرت الأبحاث أن الفيروس يهاجم الخلايا الموجودة خلف جسر الأنف مباشرة بجوار الخلايا العصبية الشمية.

هذه الخلايا الداعمة مغطاة بالعديد من مستقبلات ACE2 التي يستغلها الفيروس لدخول الخلايا ، لذا فهي معرضة للخطر بشكل خاص يصبح هذا النسيج ملتهبًا ، مما يعطل مؤقتًا قدرة الخلايا العصبية الشمية على الإشارة إلى وجود رائحة.

وعلى عكس نزلات البرد ، يفقد العديد من مرضى كورونا أيضًا حاسة التذوق فلا يمكن للشخص التمييز بين أكثر الأطعمة مثل الفلفل الحار.

وعادة ما يكون فقدان الشم غير المبرر نادرًا جدًا مع الالتهابات الفيروسية الأخرى، ووفقا للتقرير إذا كنت قادرًا على شم رائحة قهوتك هذا الصباح ، فهذه نتيجة أنه ليس لديك فيروس كورونا ولكن يجب أن تراقب أي اعراض أخرى قد تظهر عليك للتأكد من عدم حملك للفيروس.