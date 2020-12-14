شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من الفاكهة الشتوية لعلاج الإمساك.. البرتقال والتفاح الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني بعض الناس من الإمساك على مدار اليوم ، وعادة ما يكون ذلك نتيجة لنمط حياة غير صحي وخامل وخيارات غذائية سيئة، وفي معظم الأحيان كما يشير خبراء الأمراض الباطنة، يكون ذلك نتيجة عدم تضمين ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي، إذا كنت تعاني من هذه المشكلة فقد يكون لها تأثير على حياتك اليومية، هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك هنا، بديل جيد للأدوية بما أننا في موسم الشتاء ، وفي هذا التقرير وفقا لموقع thehealthsite نكشف عن بعض الفواكه الشتوية التي يمكن أن تمنع الإمساك كالتالى:

البرتقال:

يحتوي البرتقال العادي الحجم على حوالي 3 جرامات من الألياف، تعتبر هذه الفاكهة أيضًا مصدرا غنيا للألياف القابلة للذوبان، والتي تسرع وقت عبور القولون وتوفر الراحة من الإمساك. كما أنه يحتوي على ملين طبيعي.



البرتقال

الجوافة:

الجوافة من أغنى مصادر الألياف الغذائية بين جميع فواكه الشتاء، تناولي واحدة في اليوم لحركات الأمعاء الصحية وتخفيف الإمساك، لتصبح بعد ذلك بصحة جيدة.



الجوافة

العنب:

العنب يعتبر مصدرًا جيدًا آخر للألياف الغذائية حيث يحتوي 100 جرام على حوالي 4 جرام، تناول هذه الأطعمة يوميًا يساعد في تخفيف حركة الأمعاء.



العنب

التفاح:

تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 4.4 جرام من الألياف، يجب أن تكون هذه الفاكهة بالتأكيد جزءًا من نظامك الغذائي اليومي إذا كنت تعاني من الإمساك.



التفاح

الكمثرى:

الكمثرى مليئة بالألياف الغذائية وتحتوي الفاكهة متوسطة الحجم على حوالي 5.5 جرام من الألياف. كما أنه يحتوي على الفركتوز والسوربيتول اللذين يحفزان حركة الأمعاء من خلال العمل كملين طبيعي.