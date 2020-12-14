شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان البنكرياس.. المراحل والأعراض والأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب كل عضو في الجسم دورًا رئيسيًا في أداء وظائف مختلفة، منها البنكرياس الذى يساعد في إفراز الإنزيمات التي تساعد على الهضم والحفاظ على مستويات السكر في الدم.

يمكن أن تكون هناك أورام في البنكرياس في تلك الليلة تكون سرطانية أو غير سرطانية، والتي من الصعب تشخيصها من خلال اختبارات الفحص الأساسية، ولا يمكن للشخص أن يشعر بأي كتل حول المعدة في سرطان البنكرياس.

ووفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth"، نعرض مراحل وأسباب وأعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

أعراض سرطان البنكرياس

غالبًا ما لا يتم تشخيص سرطان البنكرياس لأنه نوع صامت جدًا من السرطان، ومع ذلك ، مع تقدمه ونموه ، يمكن أن ينتشر هذا السرطان خارج البنكرياس أيضًا، قد يكون من الصعب إدراك علامات سرطان البنكرياس إذا كانت سرطانية. الأعراض الرئيسية لسرطان البنكرياس هي:

ألم في الجزء العلوي من البطن

فقدان الشهية

اليرقان بدون أي مشاكل في الكبد

فقدان الوزن

عسر الهضم

غثيان

مراحل سرطان البنكرياس

هناك 4 مراحل لسرطان البنكرياس:

1. المرحلة الأولى عبارة عن ورم صغير حجمه 2 سم يقتصر على البنكرياس الموجود في الجسم أو الذيل.

2. المرحلة الثانية عندما ينتقل الورم في الاثني عشر.

3. إذا امتد إلى مناطق بعده فهو المرحلة الثالثة، إذا كان السرطان يشمل العقد الليمفاوية، فإنه يعتبر أيضًا المرحلة الثالثة.

4. المرحلة الرابعة هي إذا كان السرطان قد انتشر إلى الهياكل الأخرى مثل الكبد أو الرئتين أو العظام.

أسباب سرطان البنكرياس

لا توجد أسباب معروفة مباشرة على هذا النحو، لا يوجد ارتباط مباشر معروف لأي عامل بسرطان البنكرياس، ومع ذلك، هناك بعض المحفزات التي قد تكون مرتبطة بهذا النوع من السرطان:

الكحول

العدوى الطفيلية

العامل الوراثي

كيف تعالج سرطان البنكرياس؟

العلاج الأكثر علاجًا لسرطان البنكرياس هو الجراحة، وتُعرف هذه الجراحة باسم جراحة ويبل، إذا لم يكن ورمًا حساسًا للعلاج الكيميائي ولكنه غير صالح للعمل، فهناك نوعان من العلاجات، أحدهما يعرف بالعلاج الكيميائي والثاني يسمى العلاج الإشعاعي.

في العلاج الإشعاعي، هناك علاج محدد يعرف باسم العلاج الإشعاعي بالتوضيع التجسيمي للجسم، وهذان العلاجان هما أفضل علاج إذا كانت الجراحة غير ممكنة. إذا كانت الجراحة ممكنة ، فهذا هو أفضل علاج، في بعض الأحيان، يمكن تقليل حجمه ، كما يمكن جعله قابلاً للتشغيل عن طريق إعطاء العلاج الكيميائي أو الإشعاعي والعلاج الكيميائي معًا.