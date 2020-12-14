شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتسبب الوسادة في إصابتك بتيبس وألم فى رقبتك عند النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يؤثر نوع الوسادة التي تختارها فرقًا كبيرًا في مدى شعورك بالراحة عندما تستيقظ في الصباح، وفقًا لأخصائي تقويم العمود الفقري بكليفيلاند كلينيك، أندرو بانج، وقال إن اختيار الوسادة المناسبة، والتخلص من بعض عادات النوم الشائعة ومعرفة أفضل طريقة للاسترخاء قبل النوم، يمكن أن يساعدك في الحصول على أفضل راحة في نومك، في هذا التقرير نتعرف على أسباب ألم الرقبة في الليل وكيفية اختيار نوع الوسادة الجيد الذى لا يسبب ألم في رقبتك، وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

أسباب آلام الرقبة في الليل

لدينا الكثير من العادات السيئة خلال اليوم والتي تسبب آلام الرقبة والظهر والعمود الفقري التراخي أثناء العمل أو المشي أو تناول الطعام أحدها ناهيك عن أن النظر باستمرار إلى هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك يمكن أن يسبب ألم رقبتك - وهي مشكلة يطلق عليها اسم "tech neck" أو ألم الرقبة بسبب التكنولوجيا.

وقال الدكتور بانج: "النوم على ظهرك مع وضع مؤخرة رأسك على وسادتك ورأسك منحنيًا للأمام لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة وكذلك النوم على جانبك مع ثني رأسك بشكل كبير ليس مثاليًا للنوم، ولكن النوم على بطنك ورأسك ملتوية ومائلة بزوايا قد تسبب ألم الرقبة".

وهناك وسادة مثالية وطريقة مناسبة للنوم توفر دعمًا مناسبًا لرقبتك وعمودك الفقري من أجل نوم ليل أفضل.

كيفية اختيار أفضل وسادة تحميك من ألم الرقبة

القاعدة الأساسية للوسادة المناسبة هي أنها يجب أن تحافظ على رقبتك موازية للمرتبة، بدلاً من الانحناء لأعلى.

قال الدكتور بانج: "الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه الناس هو اختيار وسادة تحني رقبتك للأمام أو إلى جانب واحد".

وأضاف "يمكن أن تشعر بالراحة في البداية، ولكن بمجرد أن تنام لساعات ولا يتم دعم رقبتك بشكل صحيح ، يمكن أن تحدث جميع أنواع مشاكل الرقبة أثناء النوم التي قد تدركها فقط بمجرد فوات الأوان."

وأوضح الدكتور بانغ إن آلام الرقبة وتيبس الرقبة هي الأكثر شيوعًا علاوة على ذلك ، يمكن أن تواجه مشاكل في التواء العمود الفقري بالكامل بطريقة خاطئة والتي يمكن أن تحدث ضررًا دائمًا على مدى فترة طويلة.

لتجنب هذه المشكلات ، إليك نصائح يقترحها لاختيار الوسادة الأكثر ملاءمة للرقبة:

الوسائد التي تتكيف مع وضعية جسمك هي الأفضل

وسائد العنق تعمل بشكل أفضل لمعظم الناس يقع رأسك في المنتصف تقع رقبتك إما على جانب أقل ارتفاعًا عندما تكون مستلقيًا على ظهرك، أو على جانب مرتفع عندما تكون مستلقيًا على جانبك والوسائد المصنوعة من الفوم هي الأفضل لدعم رقبتك.

الوسائد المصنوعة من الريش تسبب آلام الرقبة أكثر فهي لا توفر الكثير من ثبات الرقبة.