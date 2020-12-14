شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أمريكية تكشف عن أول عقار يعالج مرض متلازمة x الهش المسبب للتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى باحثون بجامعة بافالو الأمريكية، دراسات على عقار جديد سيكون أول علاج لمرضى متلازمة x الهش التي أكد العلماء أنها السبب الوراثى الرئيسى لمرض التوحد، طبقا لما ورد في موقع medicalxpress.

وأوضحت الدراسة الامريكية أن متلازمة x الهش هى اضطراب وراثي يرتبط بالمشاكل العقلية ويؤدى إلى مشاكل صحية كبيرة تستمر طوال حياة المصاب، وهى من الاضطرابات التى تنتقل من الأم إلى الطفل.

ويعد هذا العقار الأمريكي هو أول عقار لعلاج متلازمة x الهش، ومرض التوحد التي يعانى منها الأطفال، وكشفت التجارب السريرية للعقار الجديد عن نتائج إيجابية في تحسين الوظيفة الإدراكية لدى المرضى الذكور البالغين المصابين بمتلازمة X الهش، حيث تؤدى الإصابة بهذا المرض الى الإعاقة الذهنية الموروثة.

ويستهدف العقار معالجة العجز الاساسى الذى ينتج عن الاضطراب، حيث ثبتت فاعلية العقار في تحسين الجانب المعرفى للمصابين خاصة في مجالا اللغة، وفى الأداء اليومى العام، حيث يثبط الدواء نشاط إنزيم فوسفوديستيراز، وهو إنزيم يلعب دورا رئيسيا في تكوين الذاكرة والتعلم والتهاب الأعصاب وإصابات الدماغ، نظرا لأنه لديه القدرة على تعزيز نضج الروابط بين الخلايا العصبية ، والتي تكون ضعيفة في المرضى الذين يعانون من متلازمة X الهش.

كما ثبت فاعليته في تحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة أيضًا إلى علاجات لمرض الزهايمر، وإعاقات النمو ، وإصابات الدماغ الرضحية ، والفصام.