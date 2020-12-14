شكرا لقرائتكم خبر عن أقنعة الوجه المصنوعة من طبقتين من النايلون المنسوج الأكثر فعالية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام العلماء بتقييم كفاءة الترشيح التي توفرها أنواع مختلفة من تعديلات أقنعة الوجه ووجدوا أن الأقنعة المصنوعة من طبقتين من النايلون المنسوج هي من أكثر الأقنعة فعالية عند تركيبها بإحكام على وجه مرتديها.

لاحظ العلماء، بمن فيهم أولئك من كلية الطب بجامعة نورث كارولينا (UNC) في الولايات المتحدة، أنه على مدار جائحة فيروس كورونا ، كان هناك عدد من "الاختراقات" المبتكرة والأجهزة وتحسينات القناع التي يدعي تحسين أداء الأقنعة التقليدية.



اقنعة الوجة المصنوعة من النايلون

هل يمكن لهذه الأقنعة تصفية جزيئات الهواء؟

ومع ذلك ، فهم يعتقدون أن كان هناك عدد قليل من التقييمات لكفاءة أغطية الوجه أو تحسينات القناع في ترشيح الجسيمات المحمولة بالهواء.

في الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine ، قام العلماء بتقييم مدى حماية أنواع مختلفة من الأقنعة المعدلة والمستهلكين، على افتراض أن مرتدي القناع تعرض للفيروس.

ووفقًا للباحثين، قدمت الأقنعة الجراحية فعالية ترشيح بنسبة 38.5%، ولكن عندما تم ربط حلقات الأذن بطريقة معينة لإحكام التثبيت، تحسنت الفعالية إلى 60.3%، وعندما تمت إضافة طبقة من النايلون، قالوا إن هذه الأقنعة توفر فعالية بنسبة 80%.

وقالت إميلي سيكبرت بينيت، وهي مؤلفة مشاركة أخرى في الدراسة من جامعة نورث كارولينا: "إن الحد من كمية الفيروس أمر مهم لأنه كلما زاد عدد الجسيمات الفيروسية التي نتعرض لها، زاد احتمال إصابتنا بالمرض وربما المرض الشديد".

أنواع الأقنعة وفعاليتها

ووجدت الدراسة أن العصابات القطنية المطوية كانت فعالة بنسبة 49 % فقط، بينما كانت أقنعة التنفس N95 واقية بنسبة 98%، ووفقًا للباحثين، أدى وجود جسور الأنف وغسل الأقنعة القطنية والنايلون إلى تحسين حمايتها بشكل كبير.

ووفقًا للباحثين، فأنه في حين أن التعديلات على الأقنعة الجراحية يمكن أن تعزز قدرات الترشيح وتقليل استنشاق الجزيئات المحمولة في الهواء من خلال تحسين ملاءمة القناع، فقد أظهرنا أن كفاءات الترشيح المجهزة للعديد من الأقنعة المخصصة للمستهلكين كانت مكافئة تقريبًا للأقنعة الجراحية أو أفضل منها .

أقنعة الوجه بصمامات

وفقًا لتحذير حديث من مراكز السيطرة على الأمراض، فإن ارتداء أقنعة وجه ذات تقنية عالية مع صمامات زفير ليس آمنًا أثناء الوباء، في حين أنها يمكن أن تحمي الشخص الذي يرتديها، فإن الأقنعة ذات الفتحات أو الصمامات تطلق الهواء غير المرشح، ما قد ينشر فيروس كورونا.

يقول مركز السيطرة على الأمراض على موقعه على الإنترنت: "الغرض من الأقنعة هو منع وصول قطرات الجهاز التنفسي إلى الآخرين" عند الزفير أو التحدث أو السعال أو العطس.

"الأقنعة ذات الصمامات أو الفتحات أحادية الاتجاه تسمح بزفير الهواء من خلال ثقب في المادة، ما قد يؤدي إلى طرد قطرات الجهاز التنفسي، وهذا النوع من الأقنعة لا يمنع الشخص الذي يرتدي القناع من نقل فيروس كورونا".