شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا يستعين بأجزاء من اللقاح الروسى لزيادة فعاليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة AstraZeneca، عن تعاونها مع روسيا، حيث ستستخدم مكونات لقاح سبوتنيك الروسى Sputnik V في المزيد من تجارب اللقاح، وذلك وفقا لما ذكرته Reuters.



اللقاح الروسى

أعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة استرازينيكا AstraZeneca، التي تنتج لقاح كورونا المرشح من جامعة أكسفورد، عن تعاونها مع روسيا في تجارب اللقاح، حيث ستستخدم شركة الأدوية استرازينيكا أجزاء من لقاح سبوتنيك الروسى Sputnik V الروسي في مزيد من التجارب السريرية، ومن المتوقع أن تبدأ هذه التجارب قبل نهاية هذا العام.

وقالت شركة AstraZeneca في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت بالإنجليزية: "نعلن اليوم عن برنامج تجريبي سريري لتقييم السلامة والمناعة لمزيج من AZD1222، طورته AstraZeneca وجامعة أكسفورد، ولقاح سبوتنيك Sputnik V ، الذى طوره معهد أبحاث Gamaleya الروسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وذكر التقرير كذلك أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا سيتم تسجيلهم في هذه التجارب.



لقاح كورونا من استرازينيكا

يستخدم كل من اللقاحين، وهما AZD1222 و Sputnik V، نواقل الفيروس الغدي البشري للقاحات ضد فيروس كورونا.

في وقت سابق، في نوفمبر، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي مول تطوير لقاح سبوتنيك Sputnik V ، إنه عرض على استرازينيكا AstraZeneca "استخدام أحد نواقل لقاح سبوتنيك Sputnik Vفي تجارب إكلينيكية إضافية للقاح الخاص بها".

وجاء في بيان استرازينيكا AstraZeneca "قد تكون مجموعات لقاحات كورونا المختلفة خطوة مهمة في توليد حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى وإمكانية وصول أفضل".

وقالت شركة الأدوية البريطانية أيضًا إن التعاون مع معهد أبحاث الجمالية، وهو المعهد الذي طور سبوتنيك الخامس، "مهم لاستكشاف إمكانات تركيبات اللقاحات التي تطلق العنان للتآزر في الحماية.

كان لقاح سبوتنيك الروسى Sputnik V من روسيا هو أول لقاح لفيروس كورونا في العالم يتم اعتماده للاستخدام العام، ومع ذلك، لم يكن الباحثون من جميع أنحاء العالم موافقين للغاية بشأن الموافقة، دون الانتهاء من التجارب.

بدأت روسيا أيضًا حملة تطعيم عامة الأسبوع الماضي، حيث قدمت اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.

أظهرت نتائج التجارب المؤقتة للقاح فعالية بنسبة 95% ضد فيروس كورونا وفي الوقت نفسه، أظهر لقاح استرازينيكا / أكسفورد Oxford-AstraZeneca فعالية بنسبة 70.4 % وفقًا لآخر النتائج التي نشرها المعهد وشركة الأدوية.