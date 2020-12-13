شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الاستشارية لــ"CDC" توصى باستخدام لقاح كورونا من فايزر على نطاق واسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت اللجنة الاستشارية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي باستخدام لقاح كورونا على نطاق واسع، وذلك وفقا لما ذكرته رويترز، وصوتت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) بـ11 مقابل 0 للتوصية بلقاح من شركة فايزر Pfizer و BioNTech مناسب للأمريكيين من سن 16 فما فوق، وأصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية يوم الجمعة تصريحًا لاستخدام الطوارئ للقاح فايزر لفيروس كورونا، وقالت الوكالة: ستستخدم سلطات الصحة العامة في الولايات الأمريكية، إرشادات هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ،(CDC) لأنها ستكون مسئولة عن توزيع أول 2.9 مليون جرعة من اللقاح الذي تم إطلاقه في الولايات والمدن والأقاليم من قبل الحكومة الفيدرالية.

وأوصت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين "ACIP" بإعطاء الأولوية للعاملين في الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين للجرعات الأولى التي تصبح متاحة، ثم يقع على عاتق الولايات وبعض المدن الكبرى أن تبدأ في إعطاء اللقاح للمستشفيات المحلية ودور رعاية المسنين، من المتوقع أن تبدأ المستشفيات في تطعيم موظفيها في وقت مبكر يوم الاثنين.

وناقشت لجنة مركز السيطرة على الأمراض CDC"" الاعتبارات السريرية لبعض المرضى مثل النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة، والذين لم تتم دراستهم في التجارب السريرية، لكن اللجنة لم تصوت رسميًا على هذه الاعتبارات.

وقال المسؤولون الذين حضروا الاجتماع، إنه على الرغم من عدم وجود بيانات حتى الآن حول كيفية تأثير اللقاح على النساء الحوامل، يمكن للمرأة الحامل أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستحصل على التطعيم أم لا وينبغي استشارة الطبيب.

في نفس القسم من الاجتماع، قال المسؤولون أيضًا إن المرضى الذين يعانون من حساسية شديدة من اللقاحات يجب ألا يحصلوا عليها .

وحذر العديد من الخبراء، من أنه لا تزال هناك حاجة إلى جمع البيانات وأن نصائحهم حول من يجب أن يحصل عليه قد تتغير مع توفر المزيد من المعلومات.