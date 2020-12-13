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شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يتوقع تطعيم 100 مليون أمريكي ضد كورونا مع نهاية مارس 2021 والان مع التفاصيل
الأحد 13 ديسمبر 2020
قال مسؤول أمريكي يشرف على جهود توزيع لقاح فيروس كورونا إنه من المتوقع أن تنتهي بلاده من تطعيم 100 مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021.
وأضاف الدكتور منصف السلاوي رئيس عملية "وارب سبيد" في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "سننتهي من تطعيم 100 مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021"، بحسب "رويترز".
وتابع السلاوي أن الولايات المتحدة تأمل في توزيع نحو 40 مليون جرعة من لقاح فايزر بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول الحالي وتوزيع 50 إلى 80 مليون جرعة أخرى في يناير/ كانون الثاني، ونفس العدد من الجرعات في فبراير/ شباط، مؤكدا أن كل شخص يحتاج إلى جرعتين من اللقاح للوقاية من الفيروس.
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