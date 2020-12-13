شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليار ساعة مشاهدة.. يوتيوب ينشر قائمة الألعاب الأعلى مشاهدة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوتيوب على احصائياته عن كل ما يخص الالعاب على موقعه لهذا العام 2020 حيث يقول يوتيوب ان 2020 Youtube Gaming هو العام الأكبر على الإطلاق فقد بلغ وقت المشاهدة 100 مليار ساعة وهو الرقم الاعلى فى تاريخه و 40 مليون قناة ألعاب نشطة, حيث تحول الكثيرون إلى الألعاب على YouTube كوسيلة للعثور على الاتصال والترفيه والمشاركات مع الأصدقاء والأحباء خلال هذه الأوقات العصيبة.

وشهدت عدة قنوات وانشاء المحتوى الخاص بالالعاب طفرة كبيرة حتى أن بعضهم شهد أكبر عام له على YouTube في 2020 وذلك وفقا للارقام التالية :



أكثر من 80000 محتوى YouTube Gaming حصلوا على 100000 مشترك

أكثر من 1000 محتوى ألعاب وصل عدد المشتركين إلى 5 ملايين مشترك

أكثر من 350 محتوى ألعاب وصل عدد المشتركين إلى 10 ملايين مشترك

ايضا حقق البث المباشر على YouTube عامًا مميزا , حيث شهد زيادة وقت المشاهدة من البث المباشر لألعاب الفيديو إلى أكثر من 10 مليارات ساعة. يتم بث المحتوى مثل LazarBeam و Lyna و MortaL و CouRage و TheDonato و Typical Gamer حصريًا على YouTube ، حتى أن Valkyrae تواصل النمو لتصبح واحدة من أكبر وسائل البث المباشر عبر جميع الأنظمة الأساسية منذ أن بدأ البث حصريًا على YouTube.

وفيما يلي اهم الاحصائيات التى نشرها اليوتيوب عن الالعاب لعام 2020 :

- اعلى الالعاب مشاهدة باجمالي عدد المشاهدات فى عام 2020

1 - Minecraft - اجمالى المشاهدات 201 مليار

2 - Roblox - اجمالي المشاهدات 75 مليار

3 - Garena Free Fire - اجمالي المشاهدات 72 مليار

4 - Grand Theft Auto V - اجمالي المشاهدات 70 مليار

5 - Fortnite - اجمالي المشاهدات 62 مليار

- اعلى الالعاب مشاهدة فى البث المباشر فى عام 2020

1 - Minecraft

2 - Garena Free Fire

3 - Fortnite

4 - Grand Theft Auto V

5 -PUBG Mobile

- اعلى محتوى فى المشاهدات فى عام 2020

1 - FGTeeV من امريكا

2 - Jelly من هولندا

3 - Flamingo من امريكا

4 - Robin Hood Gamer من البرازيل

5 - ItsFunnneh من كندا

6 - LazarBeam من استراليا

7 - Slogo من بريطانيا

8 - Mikecrack من اسبانيا

9 - Arab Games Network من البحرين

10 - Vegetta777 من اسبانيا