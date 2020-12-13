عصير البقدونس والحامض … فوائد “سحرية” لهذا المشروب!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - يفضل العديد من الاشخاص مشروب البقدونس لفوائده الصحية، لكن ما يجهله البعض بأن إصافة الليمون الحامض سيضاعف فوائد هذا المشروب الصحي.

أثبتت الأبحاث العلمية أن المداومة على عصير البقدونس والليمون في وجبتي الإفطار والغذاء يحقق للجسم 9 فوائد، تسهم في علاج الكثير من الأمراض.

وتتلخص طريقة تحضيره في خلط حزمة من البقدونس صغيرة مع نصف ليمونة مع كوب ماء ويضرب هذا الخليط ويصفى ويشرب مع وجبه الإفطار والغذاء.

فبسب وسائل إعلام أكدت الأبحاث أن هذا الخليط من عصير البقدونس والليمون يساعد على تحسين الهضم، ويعد من أفضل العلاجات للغازات الحمضية التي تؤدي لحرقة المعدة.

أيضا فإن تناول كوب واحد من عصير البقدونس والليمون يساعد على تنقية الكليتين من السموم، ويحفظ المثانة من العدوى البكتيرية، لاحتواء مكوناته على مضادات البكتيريا والأكسدة والالتهابات.

ثالثا يعتبر هذا الخليط من أفضل الوصفات الصحية لفقدان الوزن؛ وينصح بتناوله خلال وجبتى الافطار والغذاء، نظراً لأنه غني بالمكملات الغذائية المفيدة للجسم، إضافة إلى أنه يعمل على حرق الدهون، ومدر للبول.

رابعا يلعب هذا العصير دورًا هامًا في الحفاظ على ضبط نسبة السكر في الدم ومعلوم أن مرض السكر من الأمراض المحيرة في التعامل معها لكثيرر من المرضى.

وخامسا يعد عصير البقدونس والليمون، من أفضل الأغذية التي تعمل على تخفيف ضغط الدم المرتفع، فهو أفضل ضابط لمتوسط ضغط الدم، سواء للذين يعانون من انخفاضه أو ارتفاعه على حد سواء.

وسادسا من أهم خصائص هذا الخليط أنه مطهر للدم من مختلف أنواع السموم، ومانع لتكون السموم في الدم من جديد.

سابعا يحتوي عصير البقدونس بالليون على الكلوروفيل وفيتامينات “أ” و”ج” والبوتاسيوم، والكالسيوم والفسفور والحديد، وكلها يحتاجها الجسم.

ثامنا يعد هذا العصير من أفضل المشروبات المقوية للجهاز المناعي، ومقاومة الجسم للعدوى البكتيرية التي يتعرض لها الإنسان.

تاسعا تؤكد الأبحاث أن عصير البقدونس بالليمون علاج فعال لرائحة الفم الكريهة، لأنه غني بعنصر الكلوروفيل، وينصح بشربه في الصباح على الريق حتى يضمن رائحة فم طيبة طوال اليوم.