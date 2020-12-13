منها العنب والسردين..أطعمة تمنع الآثار السلبية للشيخوخة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ 16 دقيقة

تبدأ آثار الشيخوخة في الظهور على أجسامنا مع التقدم في العمر، ولذلك ينصح الخبراء بضورة تناول بعض الطعمة والمشروبات التي تعمل على تقليل علامات الشيخوخة والمحافظة على حيوية الجسم .

وتمتلئ هذه الأطعمة بالعديد من العناصر الغذائية التي تحوي مضادات الأكسدة التي يصعب العثور عليها في أي أطعمة، مثل: حمض اليجياك، والتي تعمل على منحك مظهرا شبابيا وحيويا.. ومن بين هذه الأطعمة:

المحار

يساعد في منع فقدان العضلات المرتبط بالعمر والحماية من ضعف النظر، بالإضافة إلى كونه مصدرا رائعا للبروتين، كما أن المحار -أيضا- مصدر رئيس للزنك، الذي يمكن أن يبطئ تطور التنكس البقعي.

الشاي الأخضر

اكتشف باحثون في معهد نورويتش للعلوم الحيوية أخيرا أن البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر، يمنع VEGF ، وهو جزيء في الجسم يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين، التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية.

ويمكن أن يطيل الشاي الأخضر -أيضا- العمر، كما يؤدي إلى درء التجاعيد عن طريق مكافحة الالتهاب وتحسين مرونة الجلد.

العنب

يمتلئ العنب بمادة الأنثوسيانين التي تمتلك خصائص مقاومة لالتهاب المفاصل، كما تساعد -أيضا- على تعزيز الكولاجين في شبكية العين؛ ما يحمي العينين من التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

الجريب فروت

يعمل عصير الجريب فروت في المساعدة على الحفاظ على قوة العظام وصحتها، وتشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يحسن كثافة العظام ويبطئ معدل فقدانها.

السردين

يعد تناول السردين طريقة جيدة للوقاية من هشاشة العظام والحفاظ على جسمك قويا مدى الحياة، ويعتبر واحدا من أفضل مصادر الكالسيوم غير منتجات الألبان.