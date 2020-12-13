نهاية كورونا.. مدير "بيونتيك" يحدد موعد السيطرة على الوباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المدير التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية إن السيطرة على وباء كورونا ممكنة بحلول نهاية صيف 2021.
وأضاف أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي للشركة التي أنتجت مع شركة فايزر الأمريكية لقاحا ضد فيروس كورونا، في حوار مع قناة "فوكس نيوز": "نحن نعلم أنه تم العثور على حل، وأنه يمكننا إنتاج جرعات عديدة من اللقاحات، ونعلم أن هذه اللقاحات ناجعة، ولذا فنحن بحاجة للتأكد من أنه يمكننا السيطرة على هذا المرض والوباء بنهاية الصيف المقبل، على أقصى تقدير".
وأكد أنه بحلول أبريل/ نيسان من العام المقبل، يمكن للتطعيم أن يغير الوضع بشكل كبير في مكافحة فيروس كورونا.
وقال: "نحن على ثقة من أنه يمكننا تقديم 1.3 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021، ونخطط أيضا لتقييم ما إذا كان بإمكاننا تقديم جرعات أكثر في عام 2021".
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