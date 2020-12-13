قفزة جديدة بوفيات وإصابات كورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك بعد تسجيل 899 إصابة جديدة، و21 وفاة، وشفاء 1056 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 477 إصابة و664 حالة شفاء، و8 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 90 ألفًا و779 شخصًا، بينهم 28 ألفًا و585 حالة نشطة، ووفاة 1299.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.