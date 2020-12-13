شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير نظام استنشاق جديد للقاحات كورونا يولد استجابة مناعية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء نظام استنشاق للقاحات يولد استجابات مناعية قوية في الفئران، دون التسبب في تلف الرئة، وهو تقدم قد يؤدي إلى لقاحات وعلاجات جديدة لأمراض الجهاز التنفسي مثل فيروس كورونا، ووفقا لما ذكره موقع TimesNowNews تشير النتائج، التي نُشرت في مجلةMed ، يمكن تطوير نظام آمن وفعال لتوصيل الرئة للقاحات وعلاجات ضد مسببات الأمراض مثل فيروس كورونا الجديد.

وقال وديع أراب من معهد روتجرز للسرطان في الولايات المتحدة، والمؤلف المشارك في الدراسة: "من المحتمل أن تتيح هذه الاستراتيجية الانتقالية تقديم علاجات أو لقاحات أكثر فعالية مع تقليل فرصة الآثار الجانبية السامة".

ووفقًا للباحثين، فإن هذا الأسلوب في توصيل اللقاح له مزايا عديدة مقارنة بالطرق الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بتطوير لقاحات ضد التهابات الجهاز التنفسي حيث تصل العلاجات مباشرة إلى موقع الإصابة.

وقالوا إن التطعيم المعتمد على الاستنشاق خالٍ من الإبر وقليل التوغل، مضيفين أنه جذاب بشكل خاص لإعطاء جرعات متعددة.

وقال الباحثون إن هذه الطريقة تقلل أيضًا من الآثار الجانبية المحتملة من خلال تحقيق بداية سريعة للعمل.

ويعتقد العلماء أن العلاجات المباشرة للرئة يمكن أن تحمي من مسببات الأمراض المحمولة جوًا، والتي تسبب أمراضًا مثل السل، والإنفلونزا، والإيبولا، والحصبة، وفيروس كورونا، ومع ذلك، قالوا إن هذا النهج لم يتم اعتماده على نطاق واسع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الآليات الفسيولوجية الأساسية لا تزال غير معروفة إلى حد كبير.

وقام الباحثون بفحص وتحديد بروتين صغير يسمى CAKSMGDIVC ، يمكنه توصيل جزيئات الفيروسات الملتهمة بكفاءة عبر الحاجز الرئوي وفي مجرى الدم.

وقال العلماء: على عكس اللقاحات التقليدية التي غالبًا ما يتم تعطيلها، فإن نظام توصيل الرئة الجديد ليس له متطلبات مرهقة أو صارمة أو مكلفة لسلسلة التبريد للتطبيقات الميدانية في العالم النامي.

ووفقا لما ذكره موقع TimesNowNwes يخطط الباحثون بعد ذلك لفحص حركية النقل الرئوي بعد جرعات متعددة والتحقق من الاستجابات المناعية القائمة على الخلايا.