شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك .. ما هو فحص سرطان عنق الرحم ومدى أهميته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان عنق الرحم يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعا لدى النساء، عقب سرطان الأمعاء وسرطان الثدى، حيث يمثل كابوس لدى السيدات في فترة عمرية معينة، والذى يتكون على شكل ورم خبيث في عنق الرحم ويؤدى إلى التكاثر والانتشار بشكل سريع، مما يؤدى الى الوفاة لدى بعض الحالات، طبقا لما ورد في موقع todayonline.

ويسهم إجراء الفحص الدوري ومسحة عنق الرحم، في مواجهة مضاعفات المرض التي قد تصل الى الوفاة، ويتم الفحص بواسطة فرشاة مهبلية تنجح في الكشف عة فحص الرحم، كما يتم جمع عينة خزعة أثناء التنظير المهبلي.

ويسهم الفحص أيضا في الآتى:

1.توضيح حجم وانتشار الورم وعلاقته بالمثانة البولية على المحيط الأمامي ومع الأمعاء الموجودة على المحيط الخلفي من خلال الفحص المهبلي.

2.فحص المستقيم والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي.

3. تحديد حالة سرطان عنق الرحم والمرحلة التي يمر بها الورم.

4. يسهم في الكشف عن الخلايا الشاذة في عنق الرحم، بما في ذلك الخلايا السرطانية والخلايا التي تظهر تغييرات تزيد خطورة الإصابة.

5. تساعد الفحوصات مثل الأشعة السينية والتصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي على تحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر في أماكن أخري غير عنق الرحم.

وتتعدد أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم وأهمها:

1.الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري الذى ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي إلى عنق الرحم.

2. الاتصال الجنسى في وقت مبكر قبل سن الـ16 عاما .

3. التدخين

4.زيادة عدد الانجاب

5.استخدام موانع الحمل بصورة مستمرة .