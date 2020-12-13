شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث مصابي كورونا يعانون من ضيق تنفس بعد 6 أسابيع من التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرت في موقع medicalnewstoday، عن أن 32% من الأشخاص الذين ثبت اصابتهم بفيروس كورونا مازالوا يعانون من بعض الأعراض المصاحبة للمرض، عقب التعافى، لمدة تجاوزت 6 أسابيع، مما يعنى أن ثلث المرضى من فيروس كورونا يعانون من الأعراض لفترة طويلة حتى إذا تم تعافيهم من الإصابة.

وأظهرت الدراسة التي اعتمدت على تطبيق COVID Symptom Study، أن أهم الأعراض التي ترافق المتعافين من الفيروس التاجى كانت الإرهاق وضيق التنفس وفقدان حاسة التذوق والشم، مقارنة بتعافى المصابين من اعراض الفيروس في الوضع الطبيعى في غضون 3 أسابيع فقط من تاريخ ظهور الأعراض.

وأطلقت الدراسة على تلك الحالة ما يمسى "الكوفيد الطويل"، الذى يعانى أصحابه من أعراض منهكة استمرت لأسابيع أو شهور، وهي مشكلة صحية تصيب الشخص بخفقان القلب، وعدم تحمل التمارين الرياضية، والتعب، وصعوبة التركيز، وضباب الدماغ.

ووفقا للبيانات التي اعتمدت عليها الدراسة من التطبيق فأن 1 من بين 10 اشخاص مصابين بالمرض يعاني من الأعراض لمدة 3 أسابيع أو أكثر، حيث عانى 14% من عينة الدراسة من ضيق التنفس و12% من فقدان حاستى الشم والتذوق، بينما أصيب 6% من السعال المستمر.

وكانت دراسة أمريكية سابقة اكدت أن 55.5% من المصابين بكورونا يعانون من الحمى، لكن يظل العرض الشائع لجميع المصابين هو اصابتهم بفقدان حاستى الشم والتذوق بنسبة 64% من بين المصابين، يلى ذلك إصابتهم بالسعال الجاف، والتعب العام.