شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو عدد من سيحتاجون للتطعيم حتى نهاية وباء كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مناعة القطيع مصطلح انتشر منذ بداية وباء فيروس كورونا، ومعناه نسبة الأشخاص الذين تم تحصينهم ضد الفيروس إما عن طريق العدوى أو التطعيم، وبمجرد توافر لقاح فيروس كورونا يتساؤل البعض ما هو عدد السكان الذين سيحتاجون للتطعيم حتى انتهاء الوباء وتحقيق مناعة القطيع، هذا ما نتعرف على إجابته وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي.

وقال سيبريل إيرزوم، رئيس معهد أبحاث ليرنر الأمريكي وطبيب المناعة والطب الرئوي أن الشخص الملقح هو بمثابة حاجز لإبطاء ومنع استمرار انتشار الفيروس، والهدف النهائي هو تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس لحماية المزيد من الناس ويستفيد جميع السكان من تغطية تطعيم عالية.

وأوضح أنه بمجرد أن يصل السكان إلى نقطة المناعة الجماعية حيث لم يعد من المحتمل أن ينتشر المرض، فإنه يصل إلى عتبة مناعة القطيع.

وتشير تقديرات فيروس كورونا إلى أن 50 إلى 80 ٪ من السكان سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى عتبة مناعة القطيع (في المقابل ، تحتاج الأنفلونزا إلى ما بين 33 و 44٪ من اللقاحات للوصول إلى عتبة مناعة القطيع).