هل تحتاج إلى لقاح حال إصابتك سابقا بفيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، هل يمكن أن يحتاجوا إلى تلقي أحد لقاحات كورونا أم أن لديهم مناعة بالفعل من الفيروس، وفي هذا التقرير نتعرف على إجابة هذا السؤال من خبراء الأمراض المعدية والعلماء، وفقا لما نشره موقع "ميديكال إكسبريس"، وقال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت الأمريكية: "سيُطلب منهم الوقوف في طابور والحصول على لقاح أيضًا..لن يكون هناك تمييز، جزئيًا لأننا نعتقد ليس هناك أي حدث ضار سيحدث، كما أن الحماية من اللقاح في الواقع قد تكون أطول عمرا، ومدة أطول من تلك التي تحصل عليها من العدوى الطبيعية ".

وأكد خبراء الأمراض المعدية إن الفيروسات التاجية تشتهر بتحفيز استجابة مناعية معيبة وغير كاملة لدى البشر إنه أحد الأسباب التي تجعل العلم لم يتوصل بعد إلى علاج لنزلات البرد.

وقال الدكتور جريجوري بولاند، مدير مجموعة أبحاث اللقاحات في مستشفيات مايو كلينيك الأمريكية: "مع فيروسات كورونا الموسمية الأربعة التي تنتشر وتسبب جميع التهابات الجهاز التنفسي العلوي التي تراها في ممارستك، يفقد هؤلاء الأشخاص المناعة في غضون أشهر إلى عام أو عامين، ولهذا السبب يقع الناس فريسة لنزلات البرد مرارًا وتكرارًا."

وقال بولاند إن الجسم يستخدم استراتيجية بسيطة نسبيًا لمحاربة فيروسات كورونا الباردة الشائعة، ولا يبدو أن هذه الاستراتيجية تترك انطباعًا دائمًا على ذاكرة الجهاز المناعي.

وهناك احتمال ألا يكون لدى الأشخاص الذين عانوا من حالات خفيفة أو بدون أعراض لكورونا أي مناعة دائمة، في الواقع ، من غير الواضح في هذه المرحلة نوع المناعة التي تمنحها الحالات الشديدة أو التي تهدد الحياة.

وقال الدكتور أميش أدالجا ، الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في بالتيمور: "في حين أن العدوى الطبيعية توفر الحماية لبعض الوقت ، إلا أنه من غير المتوقع إلى حد ما مدى قوة هذه الاستجابة لدى الأفراد".

ومع ذلك ، يمكن لعدوى كورونا الحديثة أن تضع الشخص بعيدًا في طابور اللقاح.

وأوضح الخبراء إن أمراض الفيروسات التاجية الأكثر تهديدًا مثل السارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) تنتج مناعة تدوم لفترة أطول، لكن البيانات محدودة لأن كلا الفيروسين أصاب عددًا أقل بكثير من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن توفر التجارب السريرية لكل من لقاح Pfizer-BioNTech و Moderna مزيدًا من المعلومات حول فائدتها للمرضى المصابين سابقًا حيث تستمر مراقبة المشاركين على مدار الأشهر والسنوات القادمة وشملت التجارب بعض الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل.

وقال أدالجا: "هذه منطقة نشطة للدراسة وسيتم تحليل تجارب اللقاح بالتفصيل لمعرفة كيف أثر اللقاح على المناعة الطبيعية ، حيث أن 10٪ ممن شاركوا في التجارب كانوا مصابين سابقًا".