شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الأولى من لقاح كورونا تخرج من مصنع فايزر لـ 50 ولاية أمريكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت شاحنات الشحن التي تحمل حوالي 184275 قارورة من لقاح فيروس كورونا كم مصنع فايزر في كالامازو بولاية ميتشيجان اليوم الأحد، ومن المتوقع وصول 189 صندوقًا من قوارير اللقاح مجتمعة إلى جميع الولايات الخمسين غداً الأثنين، بحسب ما نشرت شبكة "CNN" الأمريكية، ومن المتوقع أن يتم شحن 3900 قارورة أخرى في وقت لاحق اليوم إلى الأراضي الأمريكية ويوم الاثنين ، سيتم شحن 400 صندوق آخر معبأ بحوالي 390 ألف قارورة للوصول يوم الثلاثاء.

تأتي اللحظة التاريخية في الوباء بعد أن حصل اللقاح على إذن الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وفي الأيام المقبلة ، سيتم إرسال اللقاحات إلى مئات المنشآت في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويصل اللقاح في لحظة حرجة للولايات المتحدة سجل دخول المستشفى بسبب كورونا مستويات قياسية لليوم السابع على التوالي يوم السبت، ومع استمرار عطلة الشتاء ، يحذر الخبراء من أن الوباء قد يستمر في التفاقم قبل أن يتلقى الجمهور بشكل أكبر التطعيم.

قال خبراء بمن فيهم مفوض إدارة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان وأعضاء اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنهم يؤمنون بتقييم اللقاح.

وقال د. بيث بيل، أستاذة إكلينيكية للصحة العالمية بجامعة واشنطن: "أعتقد أن العملية التي استخدمناها للتوصل إلى هذا القرار تتسم بالشفافية، وتستند إلى العلم، وتضع الإنصاف في الاعتبار وهي، في هذه اللحظة، أفضل ما يمكننا القيام به على الإطلاق".

وقالت رئيسة الجمعية الطبية الأمريكية، الدكتورة سوزان بيلي إن أكبر عقبة أمام اللقاح هي استعداد الناس للتلقيح، مضيفة: "لكي نكون واضحين، ستقلل هذه اللقاحات من الوفيات والأمراض الشديدة. لقد تم تقييمها بدقة ، وإذا حصل الناس على التطعيم، فيمكننا في النهاية استعادة الحياة الطبيعية".

وقد أوصى مستشارو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية والمقيمون في مرافق الرعاية طويلة الأجل أول من يحصل على الحقن.