شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية توصى باستخدام لقاح فايزر من سن 16 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوتت لجنة من المستشارين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية للتوصية بأن يتلقى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر لقاح فيروس كورونا من شركه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بايونتك مما يزيل إحدى العقبات الأخيرة قبل بدء التطعيم في الولايات المتحدة، وفقا لما كشفت عنه وكالة "بلومبرج"، ووفقا للتقرير جاءت أدلت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالتصويت في اجتماع طارئ بعد أن أذنت إدارة الغذاء والدواء باستخدام اللقاح ويجب أن يعطي مدير مركز السيطرة على الأمراض روبرت ريدفيلد موافقة نهائية على توصيات اللجنة.

وقالت نانسي ميسونييه ، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، عن التصويت: "لا يزال هناك الكثير من العمل لكنها خطوة مهمة للغاية".

وقدمت اللجنة توصيات لمقدمي الرعاية ، بما في ذلك تشجيع مراقبة الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة ، أو ردود الفعل التحسسية ، لمدة 30 دقيقة بعد إعطائهم حقنة كما أوصت المجموعة بالسماح للنساء الحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بتحديد ما إذا كانوا سيحصلون على لقاح على الرغم من عدم وجود بيانات محددة حول كيفية أدائه في هذه المجموعات.

وأوضحت ليندا إيكرت، ممثلة الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد، إن المجموعة تدعم السماح للنساء الحوامل والمرضعات بالاختيار وقالت إن المنظمة تخطط لتوفير المواد التعليمية لأعضائها والأطباء الآخرين لمساعدتهم في تقديم المشورة للمرضى، كما حث أعضاء اللجنة على مزيد من الدعم لتوزيع اللقاحات.

كانت اللجنة قد صوتت في السابق لمنح الأولوية لإعطاء اللقطات للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في مجال الرعاية طويلة الأجل ، وهما مجموعتان معرضتان لخطر كبير للإصابة بفيروس كورونا والتعرض لمرض شديد. يخطط مسؤولو الصحة المحليون عمومًا لاتباع هذا التوجيه.