شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسرع نحو الكشف عن نتائج 4 لقاحات جديدة لكورونا للرد على حرب الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح لقاح سينوفارم الصينى تعكف شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية فى الصين على تطوير أربعة لقاحات أخرى فى مراحل متقدمة من التجارب السريرية، تشمل المرحلة الأخيرة من التجارب آلاف المتطوعين، لمراقبة الآثار الجانبية واختبار فعالية اللقاح فى عدد أكبر من السكان، حيث دخلت شركات اللقاحات الصينية فى شراكة مع دول أجنبية لإجراء تجاربها، حيث يتم احتواء انتشار فيروس كورونا إلى حد كبير فى الصين، حسبما ذكر موقع thediplomat



لقاح سينوفارم

وبعد نجاح أولى اللقاحات الصينية سينوفارم ، أصبحت دول الشرق الأوسط أول دول توافق رسميًا على استخدام لقاح صيني، فى مقدمتها الإمارات ومصر والبحرين، ومن قبل كانت الفلبين أول دولة تقوم بتطعيم مواطنيها باللقاح الصينى هو أول لقاح يصل إلى الفلبين.



لقاح سينوفارم

لقاح آخر على وشك الآنتهاء من التجارب النهائية باسم كورونا فاك، الذى تقوم بتطويره شركة سينوفاك، التي تعتبر رائدة في مجال إنتاج اللقاحات، وفى وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلن شريك سينوفاك فى تجارب اللقاح فى إندونيسيا ، بى تى بيو فارما ، أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 97 بالمائة.



لقاح سينوفارم

وأوضح المتحدث باسم سينوفاك أن اللقاح أدى إلى تكوين أجسام مضادة فى 97٪ من الحالات، لكن هذا لا يعنى بالضرورة حماية بنسبة 97٪ من الإصابة بـ كورونا.

وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع الأمصال الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك.