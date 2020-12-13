شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الأمريكيين بلقاح فايزر نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القائد المشارك لعملية Warp Speed مبادرة الولايات المتحدة لتسريع إنتاج لقاح كورونا ​​الجنرال جوستاف بيرنا إن الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا يجب أن تصل إلى كل ولاية أمريكية صباح غد الاثنين على أن يتم تطعيم الأمريكيون في نهاية الأسبوع الجاري، بحسب موقع "نيويورك تايمز"، وقد سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام لقاح من جرعتين من شركة فايزر للاستخدام في حالات الطوارئ، مما أدى بفعالية إلى إطلاق أكبر حملة تطعيم في تاريخ الولايات المتحدة.

ويقف الجنرال بيرنا في طليعة التحدي الضخم لتحصين الشعب الأمريكي يبلغ تعداد سكانها 328 مليون نسمة، وقال في مؤتمر صحفي: "كان يوم النصر بداية النهاية، وهذا ما وصلنا إليه اليوم".

وسجلت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضى2951 حالة وفاة و 280514 حالة إصابة جديدة.

وقال بيرنا "نحن لا نخوض جولة انتصار.. نحن نعلم أن الطريق أمامنا سيكون صعبًا. نعلم أن المواقف ستحدث ، لكننا سنكتشفها معًا بشكل جماعي."

ومن المتوقع أن تغادر الشحنات الأولى مصنع شركة فايزر في كالامازو بولاية ميشيجان صباح الأحد وقال بيرنا إنه يتوقع أن يتلقى 145 موقعًا - تشمل كل ولاية أمريكية - جرعات غداً الاثنين.

وقال بيرنا إن 425 موقعًا آخر من المقرر أن تتلقى شحنات يوم الثلاثاء، وستحصل المواقع الـ 66 الأخيرة على اللقاح يوم الأربعاء سيؤدي ذلك إلى إكمال شحنة أولية من 2.9 مليون جرعة من جرعة Pfizer ، مع تراجع Warp Speed ​​2.9 مليون جرعة أخرى لضمان حصول كل شخص محصَّن على جرعة معززة ثانية بعد 21 يومًا.

وسيتولى المسؤولون المحليون من الولايات والمقاطعات والمدن زمام المبادرة وقال بيرنا إن اللقاحات يمكن أن تصل إلى أحضان الناس "في وقت مبكر حتى نهاية الأسبوع المقبل".