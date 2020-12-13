شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن أول عقار لعلاج للاكتئاب مستخلص من نباتات عشبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجراها مركز أبحاث المخدرات في إمبريال كوليدج لندن، عن فاعلية عقار جديد يستخدم علاج مرضى الاكتئاب، والذى سيعد أول عقار مخدر يخضع لأول تجربة سريرية لعلاج الاكتئاب، طبقا لما ورد في موقع independent

وأوضحت الدراسة أن العقار المعروف بـ DMT والذى يعد عقار ثنائى من مادة ميثيل تريبتامين، والذي يطلق عليه اسم "جزيء الروح"، يملك القدرة على التحفيز، والذى يتم استخلاصه من في العديد من النباتات.

ومن المقرر أن يتم إجراء التجربة التي ستعد خطوة لمرضى الاكتئاب، وتكون بمثابة ثورة في علاج هذا المرض الذى بات يصيب الملايين حول العالم، نظرا لأن هذا العقار يسهم في علاج السبب الجذرى للمرض وليس في علاج الأعراض.

ويعتمد العقار الجديد على تعطيل أنماط التفكير غير الصحية، مما يساعد المريض على الاستفادة بشكل أكبر من العلاج النفسي المصاحب لإدارة الدواء، خاصة أن العقاقير الأخرى تستخدم لتخفيف الأعراض بدلاً من الوصول إلى السبب الجذري، وسيتم إجراء تجارب سريرية من قبل عدد من المتطوعين المصابين بالاكتئاب، والذين سيتلقون أيضا استشارات العلاج النفسى.

ويتكون العقار المبتكر من مادة مخدرة لذا يسعى الباحثون على الحصول على موافقة من الجهات الرسمية، لاستكمال بقية التجارب السريرية، خاصة أن العديد من تلك المواد ثبت فعاليتها كعلاجات طبية فعالة للغاية يمكن دمجها في أنظمة الرعاية الصحية الحالية وإتاحتها لملايين الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب .