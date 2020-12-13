شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف جنس جديد من الملاريا "البلازموديوم البيضاوي" بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة time now news الهندية عن اكتشاف جنس جديد من الملاريا "بلازموديوم بيضاوي" فى ولاية كيرالا، تم الكشف عنه لدى جندى سافر من السودان، وفقا لما أعلنه وزير الصحة في ولاية كيرالا كيه كيه شايلاجا.

وكتب شيلاجا على تويتر، "تم اكتشاف المتصورة البيضاوية، وهى جنس جديد من الملاريا فى الولاية عثر عليها فى جندي كان يعالج بمستشفى المنطقة، وكان الجندى من السودان، موضحة أنه يمكن تجنب انتشار المرض بالعلاج والإجراءات الوقائية فى الوقت المناسب.

وأبلغت الهند عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى منطقة ثريسور بولاية كيرالا، عندما عاد طالب كان يدرس فى جامعة ووهان بالصين وعاد إلى الهند عام 2018 أيضًا، وتم الإبلاغ عن تفشي مرض فيروس نيباه من منطقة كوزيكود.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية الجمعة، أن البلاد سجلت 29398 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الإصابات إلى 9.8 مليون.

وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، لكن الحالات اليومية تراجعت منذ بلغت ذروتها فى سبتمبر.

وظل عدد الإصابات اليومى دون حاجز 50 ألفا على الرغم من موسم الأعياد الذى شهد ازدحاما فى الأسواق والشوارع، وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 414 وفاة جديدة لتصل إجمالا إلى 142186.