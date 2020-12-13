شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تحارب القلق والتوتر بالحيوانات والرياضة والكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلق والتوتر من أكثر المشكلات الصحية التى يعانى منها الكثيرون وتسببان العصبية والضغط العصبى المستمر، وقد يسبب التوتر أيضًا سرعة فى ضربات القلب وألم مستمر فى الصدر، في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي حالة صحية أخرى، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، إلى اضطراب القلق، وهناك بعض الطرق التى تساعدك فى التخلص من القلق والتوتر حسب ما ذكره موقع وهى medicalnewstoday

قد تساعد التمارين في علاج القلق الناجم عن الظروف العصيبة، حيث تشير نتائج دراسة أجريت عام 2016، إلى أن التمارين يمكن أن تفيد الأشخاص الذين يعانون من القلق المتعلق بالإقلاع عن التدخين .

2: التأمل

يمكن أن يساعد التأمل في إبطاء الأفكار المتسارعة ، مما يسهل إدارة التوتر والقلق، وقد تساعد مجموعة واسعة من أساليب التأمل، بما في ذلك اليقظة والتأمل أثناء اليوجا .

3: تمارين الاسترخاء

بعض الناس يشدون العضلات دون وعي ويقبضون على الفك استجابة للقلق، يمكن أن تساعد تمارين الاسترخاء التدريجية على التخلص من القلق والتوتر.

جرب الاستلقاء في وضع مريح وقم بتضييق وإرخاء كل مجموعة عضلية ببطء، بدءًا من أصابع القدم وحتى الكتفين والفك.

4: الكتابة

إن إيجاد طريقة للتعبير عن القلق يمكن أن يجعله أكثر قابلية للإدارة، تشير بعض الأبحاث إلى أن كتابة اليوميات وغيرها من أشكال الكتابة يمكن أن تساعد الناس على التعامل بشكل أفضل مع القلق.

5:الروائح

يمكن أن تساعد رائحة الزيوت النباتية المهدئة في تخفيف التوتر والقلق، تعمل بعض الروائح بشكل أفضل مع بعض الأشخاص أكثر من غيرهم ، لذلك ضع في اعتبارك تجربة خيارات مختلفة.

6: شاي الاعشاب

تعد العديد من أنواع شاي الأعشاب بالمساعدة في التخلص من القلق وتخفيف النوم، يجد بعض الناس أن عملية صنع الشاي وشربه مهدئة ، لكن بعض أنواع الشاي قد يكون لها تأثير مباشر أكثر على الدماغ ما يؤدي إلى تقليل القلق.

7: قضاء الوقت مع الحيوانات

تقدم الحيوانات الأليفة الرفقة والحب والدعم، جيث أكدت الأبحاث المنشورة في عام 2018 أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مجموعة متنوعة من مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك القلق.