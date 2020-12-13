3 خلطات سحرية لتنحيف الخصر في 7 أيام

لا شك أن جميع النساء يطمحن الى تذويب الدهون الموجودة في أجسامهن في وقت قصير ومن دون جهد كبير، لا سيما دهون الخصر المزعجة وذات الشكل غير المحبب، لكنهن لا ينجحن في كثير من الأوقات. لكن لا تقلقي، فدائماً ثمة حلول بديلة وفعالة لنحت الجسم والتخلص من الشحوم، ففي ما يلي سنقدم إليك ثلاث وصفات سحرية ستؤدي الى تنحيف الخصر خلال سبعة أيام.

خلطة النعناع

لتحضير هذه الوصفة، أنت بحاجة الى ثلاثة أكواب من الماء، قبضة كبيرة من أوراق النعناع الطازجة والنظيفة، حبتين من الحامض، نصف ملعقة من الفلفل الحار، وملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

طريقة التحضير: قومي بتقطيع حبتي الحامض من دون تقشيرهما، من ثم اخلطي شرائح الليمون مع أوراق النعناع في الماء، وأضيفي الفلفل الحار والزجبيل المبشور. من ثم ضعي جميع المكونات في إناء على النار على درجة حرارة معتدلة، وعندما يبدأ المزيج بالغليان اطفئي النار واتركيه ليختمر جيداً طوال ليلة كاملة. وفي صباح اليوم التالي، صفي المكونات واحتفظي بالماء لتشربي منه ثلاث مرات يوماً، وخلال سبعة أيام سينحف خصرك بضعة سنتيمترات.

إقرئي أيضاً: اشتركي الآن في صفحة "الجميلة" على الفيسبوك

خلطة البابونج

لتحضير هذه الخلطة، أنت تحتاجين الى كوبين من الماء، ملعقة كبيرة من كل من البابونج وإكليل الجبل والزعتر. أما طريقة التحضير فسهلة جداً، إذ ليس عليك سوى غلي المكونات كافة في الماء على النار، من ثم صفّيها واشربي من ماء المزيج كوباً في الصباح على الريق، وكوباً آخر قبل الخلود الى النوم.

خلطة الزنجبيل الطازج

لتحضير هذه الخلطة، أنت بحاجة الى ثلاثة أكواب من الماء، ملعقة صغيرة من كل من الزنجبيل الطازج،الشاي الأخضر الصيني، النعناع الرطب، وقشر الرمان المجفف.

إغلي جميع الكونات في وعاء على النار، من ثم ارفعي المزيج عن النار ودعيه جانباً حتى يبرد. بعدها، صفي المزيج واحتفظي به لتشربي منه كوباً بعد كل وجبة، مع ضرورة عدم إضافة السكر إليه.

شاهدي أيضاً:

إقرئي أيضاً:

تمارين للخصر والبطن لحرق الدهون المتراكمة

رق دهون الخصر والارداف بهذه الوجبة

تنحيف الخصر 2 سنتم بهذه الخلطات السريعة