اخسري 4 كيلوغرامات من الوزن بهذا المشروب

لا بد أنك سمعت الكثير عن فوائد الشاي الأخضر والقرفة في خسارة الوزن وحرق الدهون، لذلك سنقدم إليك طريقة تحضير مشروب الشاي الأخضر والقرفة ذي القوة الخارقة في إذابة الدهون المتراكمة في الجسم، وستخسرين بفضله أربعة كيلوغرامات في الأسبوع.

مكونات المشروب



حفنة من أوراق الشاي الأخضر.

بضعة أعواد من القرفة.

طريقة تحضيره واستهلاكه



ضعي أوراق الشاي الأخضر وأعواد القرفة في ثلاثة أكواب من الماء، وضعيها في وعاء على النار. وحين يبدأ المزيج بالغليان، اتركيه على نار هادئة لمدة عشر دقائق. من ثم، ارفعيه عن النار وضعيه جانياً الى أن يبرد. بعدها، صفيه وضعيه في زجاجة محكمة الإغلاق، وواظبي على شرب ثلاثة أكواب منه يومياً لمدة شهر كامل، وهكذا ستخسرين الكثير من وزنك وتحصلين على جسم ممشوق.

فوائده



يشكل كل من الشاي الأخضر والقرفة حافزاً مهماً جداً لحرق الدهون وتخليص الحسم من السموم. إضافة الى أنهما يساهمان في ضبط مستويات السكر في الدم، مما يقلل من كميات الدهون التي يعمل الجسم على تخزينها. هذا ويساعدان في منح الجسم الطاقة والحيوية التي قد يفقدها أثناء اتباع الحميات الغذائية.

ملاحظة مهمة



لزيادة فعالية هذا المشروب في حرق الدهون وإنقاص الوزن، أكثري من تناول البروتينات، وامتنعي عن استهلاك النشويات والحلويات واستعيضي عنها بالفاكهة والخضار والمكسرات الخالية من الملح.

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