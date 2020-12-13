تعرف على الفوائدا الصحية المذهلة لعصير الأفوكادو

الأحد 13 ديسمبر 2020

يعد عصير الأفوكادو ذا قيمة غذائية مذهلة، حيث يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تساهم في بناء الجسم وزيادة قدرته على أداء الوظائف الحيوية ومكافحة العديد من الأمراض. وهو مصدر جيد لحمض الفوليك والبروتين والحديد والبوتاسيوم والعديد من العناصر الأخرى، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".



وذكر موقع "هيلث لاين" الطبي التخصصي الأمريكي أن من أهم فوائد عصير الأفوكادو حسب الموقع؛ لصحة لقلب، إذ يساهم في تعزيز صحة القلب لأنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة إضافة إلى ضبط ضغط الدم ومساعدة الجسم على التخلص من الكوليسترول.

كما أنه مفيد جدا في فقدان الوزن، فرغم أن عصير الأفوكادو غني بالسعرات الحرارية إلا أنه من المشروبات المناسبة لمن يريدون خسارة الوزن لأنه يساهم في زيادة الشعور بالامتلاء وبالتالي يجعل الجسم أقل إقبالا على تناول المزيد من الطعام. ,ومن فوائد هذا العصير أيضا مساهمته في حماية العيون وتقليل الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، لأنه يساهم في تعزيز امتصاص مضادات الأكسدة في الجسم. كما أنه يساعد في عملية الهضم حيث ان الجسم يحتاج الى العديد من الفيتامينات لكن بعضها لا يتم الحصول عليه بسبب عدم قدرة المعدة على امتصاصه إلا في وجود عوامل مساعدة، وهو ما تقوم به الدهون الأحادية غير المشبعة التي يحتوي عليها عصير الأفوكادو.

ومن الفوائد المهمة لعصير الافوكادو مكافحة الأمراض؛ فهو يقوم على دعم قدرة الجسم على مكافحة العديد من الأمراض والتقليل من خطر الإصابة بها، إضافة إلى دوره في تعزيز صحة المخ وحماية البشرة.

ولا ننسى كون عصير الافوكادو مصدرا للطاقة لاحتوائه على العديد من المواد النباتية التي تلعب دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، كما أنه يعد مصدرا جيدا لحصول الجسم على الطاقة خاصة لمرضى السكري لأنه لا يحتوي على كمية كبيرة من السكريات.