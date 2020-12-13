أطعمة ومشروبات تسبب إصفرار الأسنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - العادات الخاطئة تضر بالاسنان وتسهم في تكوين تصبغات بنية واصفرار، وأبرز تلك الممارسات أن يتم الإفراط في تناول بعض المأكولات الضارة بمينا الأسنان.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة فاحصة على الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تتسبب في فقدان أسنانك بياضها وتغير لونها.

القهوة

قد يكون المشروب الصباحي أحد الأسباب الرئيسة وراء بقع واصفرار الأسنان، تحتوي القهوة على مادة التانينات، وهي نوع من المركبات الكيميائية تسمى البوليفينول، والتي يمكن أن تسبب التصاق مركبات اللون بأسنانك.

الشاي

يحتوي الشاي، مثل القهوة، على مادة التانين التي يمكن أن تسبب بقع واصفرار الأسنان. الخبر السار هو أن هناك طريقة بسيطة لتقليل قدرات الشاي على صبغ الأسنان.

وجدت دراسة واحدة عام 2014 أن إضافة 2 في المائة من الحليب إلى الشاي يمكن أن تقلل بشكل كبير من قدرة الشاي على بقع الأسنان، وبشكل أكثر تحديدا، قرر الباحثون أن الكازين، وهو بروتين موجود في الحليب، مسؤول عن منع البقع التي يسببها الشاي.

النبيذ الأحمر

يمكن للطبيعة الحمضية لهذا المشروب أن ”تحفر“ المينا وتسمح لجزيئات النبيذ ذات اللون الأحمر الداكن بالالتصاق بأسطح الأسنان.

التوت وعصائر الفاكهة

يحتوي التوت الأسود والتوت الأزرق والرمان وأنواع التوت الأخرى على صبغة داكنة يمكن أن تسبب بقع واصفرار الأسنان، مثل الفواكه ذات الألوان الداكنة، يمكن للعصائر ذات اللون الداكن مثل: التوت البري والعنب والبنجر والرمان والتوت، أن تسبب بقع واصفرار الأسنان أيضا.

المشروبات الغازية

قد يؤدي احتساء علبة الكولا المحملة بالسكر بانتظام إلى تغير لون أسنانك وذلك لأن المشروبات الحمضية مثل: الصودا، يمكن أن تسبب تآكل المينا.

مشروبات الطاقة

وفقا لدراسة أجريت عام 2012، ترتبط مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية بانهيار المينا؛ ما يساهم في ظهور البقع، كما أشارت هذه الدراسة أيضا إلى أن مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الحمضيات التى تسبب تأكل المينا .

صلصات البندورة

تناولها بصورة دائمة يضر بحالة الأسنان، وينتج عن ذلك ضعفها، خصوصا صلصة الصويا والطماطم والكاري؛ لأنها تصبغ الأسنان باللون البني الداكن، كما أن احتواءها على نسبة من الأحماض يجعلها من المؤثرات القوية على صحة الأسنان.

الحلويات

تؤذي الأسنان وشكلها الجمالي، حيث تحتوي على نسبة عالية من السكر، الذي يدمر مينا الأسنان، ويتسبب في تكوين كتلات سوداء اللون بين الأسنان من الداخل، ينتج عنها إصابتها بالتسوس، وتنشيط بكتيريا الفم، كما أن احتواءها على ألوان صناعية ومواد حافظة، يصيبها باصفرار اللون مع مرور الوقت، لذلك ينصح باستبدالها بالفواكه المجففة؛ لأنها أقل تأثيرا، لاسيما لدى الأطفال الذين يفضلون الحلويات أكثر، وبالتالي تصبح أسنانهم أكثر عرضة للتدمير والضعف وتغير اللون.

الكاري والكركم

من الأشياء التي تضر بصحة الأسنان، فيعدان من الإضافات المهمة التي تهتم المرأة بوضعها في الأطعمة، لما لها من تأثير قوي على ألوانها، وهنا تكمن خطورتهما، فكما يمنحان الطعام لونا جميلا، يعطيان الأسنان لونا مغايرا للونها الطبيعي، وذلك بحسب “ارم نيوز”.