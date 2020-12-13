حملة تاريخية في أمريكا لتوزيع لقاح كورونا تبدأ بـ"قافلة شاحنات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق قافلة من الشاحنات المحملة بحاويات في حجم حقيبة السفر تحتوي على لقاح كوفيد-19 من مجمع التصنيع التابع لشركة فايزر في ولاية ميشيجان.

يأتي ذلك في بداية أكبر وأصعب مشروع لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة.



وكانت السلطات الأمريكية المعنية اعتمدت، مساء الجمعة، استخدام اللقاح الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك وسيرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية، بحسب "رويترز".

وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح وستنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي يونايتد بارسل سيرفيس وفيديكس في لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس بولاية تينيسي.

ومن هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.