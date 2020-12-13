شاشة منحنية جديدة لعشاق الألعاب.. مفاجأة AOC التايوانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة AOC التايوانية النقاب عن شاشتها المنحنية Agon AG493UCX الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية الأحد، أن الشاشة Agon AG493UCX الجديدة تأتي بلوحة VA عريضة للغاية بنسبة باعية 32:9 وقياس 49 بوصة ودقة وضوح 5120 × 1440 بيكسل.



ويبلغ معدل انحناء الشاشة 1800R، بينما تبلغ سرعتها 120 هرتز، أما زمن الاستجابة فيبلغ 4 مللي ثانية.

وتغطي الشاشة نطاق الألوان Adobe RGB و DCI P3 بنسبة 90 %، ونطاق ألوان NTSC بنسبة 85 % على الأقل، مع سطوع أقصى 550 نيت، وهو ما يكفي لموافقة معيار VESA DisplayHDR 400.

كما تم تجهيز الشاشة بسماعات بقدرة 5 وات، وحامل قابل للإمالة وقابل لضبط الارتفاع وستة أوضاع لعب مختلفة.

وتشتمل الشاشة على منفذ USB-C ومنفذي HDMI 2.0 ومنفذي DisplayPorts. ويتيح محور USB 3.1 المدمج مع ثلاثة منافذ إمكانية توصيل الملحقات مباشرة بالشاشة

ومنتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت شركة التايوانية شاشتها الجديدة من سلسلة Agon لعشاق الألعاب، وهي شاشة Agon PD27 التي تأتي بقياس 27 بوصة وبدقة وضوح 2560 × 1440 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 240 هرتز مع زمن استجابة يبلغ 5ر0 مللي ثانية.





وتحتوي الشاشة على إضاءة RGB في الخلف وبروجيكتور على الجانب السفلي يعرض شعار Porsche أو Agon، فضلا عن عكس ألوان مختلفة على الطاولة تتناسب مع محتوى الشاشة.

وتغطي الشاشة نطاق الألوان Adobe RGB بنسبة 89%، ونطاق الألوان NTSC بنسبة 85% على الأقل. ويبلغ معدل انحناء الشاشة 1000R، بينما يبلغ أقصى سطوع للإضاءة الخلفية 550 نيت، وهو ما يكفي للحصول على موافقة من معيار VESA DisplayHDR 400، كما تدعم الشاشة تقنية Agon PD27 AMD FreeSync Premium Pro من أجل عرض الألعاب بسلاسة.

وتوفر الشاشة الجديدة منفذ DisplayPort 1.4، ومحور USB 3.2 يشتمل على أربعة منافذ وسماعات ستريو 5 وات وجهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء يمكن من خلاله ضبط الإعدادات المختلفة.

وطرحت الشركة التايوانية شاشة الألعاب Agon PD27 الجديدة بسعر يبلغ 799 يورو.