شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لضبط السكر في الدم والان مع التفاصيل

الأحد 13 ديسمبر 2020 وجه المعهد القومي المصري للتغذية مجموعة من النصائح لمرضى السكر للحفاظ على الوزن وكذلك عدم ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأكد المعهد بحسب موقع فيتو ضرورة الالتزام بالوجبات الصحية والغذاء الصحي. وشملت النصائح: عند إحساسك بالجوع بين الوجبات تناول الفاكهة والخضراوات الطازجة. يساعد تناول الخضراوات الورقية الخضراء علي ضبط الوزن والإحساس بالشبع. الخس والجرجير مع كل وجبة تحافظ على نسبة السكر والدهون. تناول الفاكهه الطازجة بدلا من العصائر لاحتوائها على الألياف. في حالة تناول العصير الطازج يفضل ان يكون بدون سكر أو سكر قليل، بدلا من العصائر المعلبة. وتشمل أعراض الإصابة بمرض السكر: ١- شدة العطش. ٢- الشعور المستمر بالجوع. ٣- فقدان الوزن. ٤- الإجهاد. ٥-عدم وضوح الرؤية واضطراب البصر. ٦- كثرة التبول. ٧- عدم التئام الجروح. ٨- ألم وتنميل في الأطراف. ٩- حرارة في القدمين.

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