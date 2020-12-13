شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أحداث 2020 على «فيسبوك»: «كورونا» و«جورج فلويد».. و«أهلى وزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عام 2020 إقبالا كبيرا من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعى، خاصة مع فترات الحجر الصحى والإغلاق التى شهدتها معظم دول العالم بسبب جائحة كورونا، ويتصدر موقع «فيسبوك» كأكبر منصة تواصل فى عدد المستخدمين، وصنفت المنصة مشاركات المستخدمين بها فى ستة موضوعات لتوفير السياق حول الموضوعات التى شاركها الناس:

الرموز: جاء الناس إلى فيسبوك لإحياء ذكرى الشخصيات التى تركت أثرا دائمًا فى جميع أنحاء العالم، وكان رحيل كوبى براينت اللحظة الأكثر مناقشة هذا العام على فيسبوك، حيث شاركت الولايات المتحدة والمكسيك والفلبين معظم المشاركات والصور التى تحتفل بحياته، كما تم إحياء ذكرى قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبورج بأكثر من 6 ملايين مشاركة فى يوم واحد عبر فيسبوك وإنستجرام.

الصحوة المجتمعية: ركز المجتمع العالمى على الموضوعات التى كانت تهمهم أكثر، ففى الأسابيع الثلاثة التى تلت وفاة جورج فلويد، تضاعفت المحادثات حول Black Lives Matter ثلاث مرات، بمتوسط 7.5 مليون ذكر على فيسبوك كل يوم.

COVID-19: فى ظل ظروف استثنائية، وجدت المجتمعات طرقًا للتواصل والتعلم والنمو، فطوال شهر مارس، نشر أكثر من 1.5 مليون إسبانى للتعبير عن امتنانهم للعاملين بالمجال الطبى، كما تضاعفت مشاهدات إنستجرام وFacebook Live فى إيطاليا عندما تم تفعيل إجراءات الإغلاق، حيث غنى السكان من على الشرفات وقاموا بالبث تحت الحجر الصحى. وفى الوقت نفسه فى الولايات المتحدة، قفزت مشاهدات Facebook Live بنسبة 50%، مع انضمام الكثيرين إلى فصول اللياقة البدنية، والتواصل مع الفنانين، وغير ذلك الكثير.

السياسة العالمية: مع ارتفاع المخاطر، لجأ الأفراد إلى المنصة لتوصيل أصواتهم، يعد إعلان اختيار نائب الرئيس كامالا هاريس هو اللحظة الأكثر ذكراً فى أغسطس، حيث حصلت على أكثر من 10 ملايين منشور فى يوم واحد.

القضايا البيئية: ساهم أكثر من 1.3 مليون شخص على مستوى العالم فى أكبر حملة لجمع التبرعات على فيسبوك لهذا العام، وأكبر حملة لجمع التبرعات على الإطلاق، لجمع أكثر من 35 مليون دولار لتوفير الإغاثة للمتضررين من حرائق الغابات الأسترالية.

الإيمان والمجتمع: استخدم الناس المنصة لبناء المجتمع والحفاظ عليه، حتى لو عن بعد، حيث تم إنشاء أكثر من 47 مليون قصة باستخدام ملصق «ادعم الأعمال الصغيرة» على إنستجرام على مستوى العالم فى الأشهر الثلاثة الماضية، ومع توقف الخدمات الشخصية بسبب إغلاق COVID-19، كان أسبوع العطلة فى 6 أبريل (عيد الفصح) هو الأكبر لمكالمات الفيديو الجماعية على Messenger والأسبوع الأكثر شعبية على الإطلاق لمشاهدات البث المباشر Facebook Live من الصفحات الروحانية.

وبالنسبة للمستخدمين فى مصر، تصدر انفجار بيروت الذى حدث فى ٤ أغسطس ٢٠٢٠- عندما انفجرت عبوات نترات الأمونيوم بوزن ٢.٧٥٠ طن (ما يوازى ١.١ كيلو طن من مفجر TNT) فى ميناء بمدينة بيروت، عاصمة لبنان، وتسبب فى وفاة حوالى ٢٠٤ أفراد، و٦.٥٠٠ إصابة- الموضوعات التى تمت مناقشتها على فيسبوك، يليه ظهور فيروس COVID-19 على متن سفينة سياحية بالنيل، حيث تعرض مئات السائحين الأجانب للفيروس فى الفترة من منتصف فبراير وحتى أوائل مارس.

ورصدت المنصة مزيدًا من التوتر فى أرجاء القاهرة قبيل مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا التى شهدت الغريمين التاريخيين الأهلى والزمالك فى نهاية نوفمبر، بعد فوز الأهلى بنتيجة ٢-١ اتضح أن هذه المباراة لم تكن استثناءً، حيث واصل المشجعون معركتهم على وسائل التواصل الاجتماعى حتى بعد انطلاق صافرة نهاية المباراة.