شكرا لقرائتكم خبر عن تغيّرات فى استراتيجيات الهجمات الإلكترونية فى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خبراء أمن إلكترونى عن رؤيتهم حيال التهديدات المتقدمة المستمرة (APTs) فى العام 2021، موضّحين كيف سيتغير مشهد الهجمات الموجّهة فى الأشهر المقبلة. ويتوقع الخبراء ظهور نواقل جديدة للهجمات، مثل استهداف الأجهزة الشبكية والبحث عن ثغرات فى شبكات الاتصالات القائمة على تقنيات الجيل الخامس، علاوة على حدوث هجمات متعددة المراحل وإجراءات إيجابية ضد الأنشطة التى تساهم فى تمكين الهجمات الإلكترونية، مثل هجمات استغلال الثغرات المعروفة باسم zero-day.

ووُضعت هذه التوقعات بناءً على التغيّرات التى شهدها فريق البحث والتحليل العالمى التابع لكاسبرسكى خلال العام 2020، ونُشرت دعمًا لمجتمع الأمن الرقمى مع تقديم بعض الإرشادات والأفكار، التى وُضعت بجانب سلسلة من التنبؤات بالتهديدات الموجهة إلى القطاعات ومختلف التقنيات، للمساعدة فى الاستعداد للتحدّيات المستقبلية، حيث يعد أحد التوجّهات الرئيسة، وربما الأكثر خطورة، هو التغيّر المنتظر فى النهج الذى تتبعه جهات التهديد فى تنفيذ هجماتها. وكانت الهجمات الموجهة التى شُنّت ببرمجيات الفدية الماضى وصلت إلى مستوى جديد باللجوء إلى برمجيات خبيثة عامة كوسيلة للحصول على موطئ قدم يتيح للمجرمين الانطلاق فى الشبكات المستهدفة، ومن المتوقع أيضا أن يؤدى الكشف عن مجموعات الأدوات التى تستخدمها جهات التهديد على المستوى الحكومى، إلى دفع المزيد من الدول نحو اتخاذ التدابير نفسها، وبالتالى الإضرار بأنشطة جهات التهديد عن طريق الكشف عن مجموعات الأدوات الحالية التى يمتلكها خصومها، فى محاولة للانتقام.

كما يمكن أن تؤدى التغيّرات فى الاستراتيجيات التى تتبعها عصابات طلب الفدية إلى توحيد المنظومات البرمجية الخاصة بهجمات طلب الفدية، والتى لا تزال مُحكمة بالرغم من كونها متباينة. وبعد نجاح الاستراتيجيات السابقة التى كانت متبعة فى شنّ الهجمات الموجهة، سيبدأ المزيد من جهات التهديد فى تركيز أنشطتهم لامتلاك قدرات تشبه الهجمات المتقدمة المستمرة، وستصبح قادرة بفضل الأموال التى ابتزتها العصابات على الاستثمار فى بناء مجموعات أدوات متقدمة جديدة بموازنات مماثلة لتلك المخصصة لبعض مجموعات التهديد التى تحظى برعاية حكومية.

وقال ديفيد إيم الباحث الأمنى الرئيسى فى كاسبرسكى، إن حجم التغيّرات التى شهدها العالم وتعقيداتها التى أثرت فى بيئة التهديدات الرقمية يمكن أن تملى علينا العديد من السيناريوهات المستقبلية، لافتا إلى أنه بالرغم من الفوضى، تُظهر خبراتنا وتجاربنا السابقة أننا تمكنا من توقع العديد من التطورات الحاصلة فى عالم التهديدات المتقدمة المستمرة فى كثير من المناسبات.